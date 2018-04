Kotimaa

Lasse Lehtisen kolumni: Kiittämättömät pienet kaalimaat

Neuvostoliiton eurooppalaisia alusmaita kutsuttiin meillä takavuosina leikkisästi ”pieniksi kaalimaiksi”. Pidimme virallisia ja epävirallisia yhteyksiä yli rautaesiripun mutta onnittelimme joka reissun jälkeen itseämme, ettemme sotien tuloksena joutuneet samaan asemaan.Yllätykseksi meille ja muulle maailmalle Berliinin muuri sortui eräänä päivänä. Pian romahti koko kommunismin korttitalo. Suomessakin hengähdettiin helpotuksesta, sillä elämä karhun varjossa ei ollut ongelmatonta sekään. Nyt uskalsimme hakea EU:n jäsenyyttä.Viidenkymmenen vuoden ajan olimme ihmetelleet, mikseivät kommunismin kurittamat kansakunnat nousseet kapinaan sortajaansa vastaan. Kun se sitten tapahtui, valtiot toivotettiin tervetulleiksi vanhojen demokratioiden joukkoon.Pienet kaalimaat toisensa jälkeen liittyivät Natoon ja Euroopan unioniin. Liittymisen ehdot joustivat. Toivottiin hurskaasti, että jäsenyys demokraattisessa yhteisössä tekisi kansakunnat vuorollaan sisäsiisteiksi. Toisin kävi.Viroa lukuun ottamatta piittaamattomuus säännöistä on tänään arkea useimmissa unionin itäisissä maissa. Annetut lupaukset korruption kitkemiseksi ja oikeusvaltion sääntöjen noudattamisesta eivät merkinneet mitään. Kävi niin kuin Neuvostoliitossa, hienot lait olivat sielläkin voimassa, mutta niitä ei käytännössä noudatettu.Euroopan unionin säännöissä on perustavan laatuinen valuvika, jota ei aikoinaan ymmärretty ottaa huomioon. Kun on kerran päässyt klubin jäseneksi, maata on mahdoton erottaa, vaikka se kuinka rikkoisi yhteisesti hyväksyttyjä sääntöjä vastaan. Erottamiseen tarvitaan yksimielinen päätös, jota ei tietenkään saada aikaan.Meidän sääntöuskovaisten mielestä pienet kaalimaat ovat myös kiittämättömiä. EU:n tuet ja muut etuudet kyllä kelpaavat. Balkanin maat käyvät nyt jäsenyysneuvotteluja eri tahtiin ja Brysselissä osataan jo olla varovaisia. Takaraivossa kummittelee etenkin hätäinen päätös ottaa Romania ja Bulgaria jäseniksi vuonna 2007.Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov on kritisoinut Euroopan unionin ”jälkikristillisiä arvoja”. Hän moittii tapaa, jolla näitä ”kaiken sallivia” arvoja tuputetaan myös muualle. Venäjä itse pitäytyy Lavrovin mukaan ”käytännöllisyydessä”.Se näyttää tarkoittavan kansakuntaa, joka on ylpeästi epädemokraattinen, riistokapitalistinen, muukalaisvihamielinen, homofobinen ja oligarkkinen. Venäjän yhteydet eurooppalaisiin ääriliikkeisiin ovat ilmeiset.Eurooppa 1900-luvulla oli varoittava esimerkki siitä, mihin nationalismi pahimmillaan johtaa: sotiin ja kansanmurhiin. Isänmaallisuus on vastuullista yhteistuntoa, mutta kansallismielisyys muistuttaa hullua kukkoa kiekumassa oman tunkionsa päällä.Nationalismin henki ei ole mihinkään kadonnut. Tulevaisuus ei näytä valoisalta. Pienet kaalimaat ovat toinen toisensa jälkeen valitsemassa paluun pimeyden aikaan, majakkanaan entinen miehittäjä.Kommunismin aika ehti tehdä miehitettyjen maiden kansalaisista säännöistä piittaamattomia selviytyjiä, mutta myös kulloisellekin johdolle alamaisia. Lammasmaiset kansat tunnetusti houkuttelevat johtajikseen susia.Kirjoittaja on kirjailija ja entinen EU-parlamentin jäsen