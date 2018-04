Kotimaa

Löydätkö lumisesta maisemasta linnun? Klikkaa pöllöä metsässä niin nopeasti kuin pystyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Alla olevassa vaihtokuvassa kaksi erilaisessa höyhenpuvussa olevaa lehtopöllöä samassa puussa. Vertaile kuvia ja mieti, kummasta pöllön löydät helpommin!

https://www.luomus.fi/fi/uutinen/voit-osallistua-pollotutkimukseen-katsomalla-kuvia