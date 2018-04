Kotimaa

Kati Tervon kolumni: Kevätretki mökille – lunta olisin voinut luoda terassilta

Lunta olisin voinut luoda terassilta, mutta siihen kiellettiin ryhtymästä.

Lähdimme vastaanottamaan kevättä mökille. Hankien saartamana tuntui kuitenkin siltä, että hyvästelimme talvea ja sen pitkää laahusta. Kevät ei näytä tulevan keikkuen, vaan ontuen.Kuvittelin voivani kuljeskella tontilla nuuhkien metsän tuoksua. Viime syksyn maatuneita lehtiä toivoin haravoivani. Molemmat hankkeet jäivät haaveeksi. Lunta olisin voinut luoda terassilta, mutta siihen kiellettiin ryhtymästä.Kinos upotti puolisääreen, vaikka huhtikuun puoliväliä elettiin. Eihän siitä vaeltelusta mitään tullut. Lumikengät olisi pitänyt olla ja syvemmällä metsässä varmaan sukset. Maa ei tuoksunut lumipeitteen läpi. Ainoa vihreä kuusten helmain lisäksi oli pojan T-paita.Maisema oli sekoitus vuodenaikoja. Valkoista oli niin paljon, että jokainen joulu olisi ollut siitä kateellinen. Lumen ja varvikon rajamailla lenteli kevään ensimmäinen sitruunaperhonen. Luonto oli täynnä sirkutusta, vaikka lumivallit vartioivat kuin valkoiset möröt.Koivikot punersivat maaliskuisesti. Muuttuvat taivaat kertoivat pakkasista. Seuraavana aamuna kasautuvat pilvet enteilivät vesisadetta. Öinen taukoamaton sade lyttäsi kinosta matalammaksi ja kolisteli ränneissä.on aina jotain seisauttavaa. Annan itselleni luvan nostalgiaan ja vanhoihin iskelmiin: Maruzella, Maruzella… Emme kuunnelleet emmekä katselleet uutisia. Sikäläinen skuuppi oli terassinkaiteelle hypähtänyt oranssinokkainen mustarastas.Ilma oli katupölytöntä ja aurinko lämmitti niin, että mukillisen teetä tarkeni juoda ulkosalla. Puhuimme paljon pölystä, sekä mökkipölystä että siitepölystä. Facebook-ystäväni mielestä pahin pöly on kuitenkin hölynpöly, jota on maailmassa liikaa. Jos hölynpöly poistettaisiin, arkemme kirkastuisi ja keventyisi. Se samentaa ajatukset, siinä kuin katupöly näkyvyyden.Huhtikuinen aamu lahjoitti unohtumattoman lahjan. Joutsenpari lensi ylitseni metelöiden. Ne torvehtivat. Vastasin tervehdykseen hymyilemällä.menomatkalla pehmeällä mäkisellä hiekkatiellä. Nastoista ei ollut apua. Lopulta pyörät voittivat löllön. Jäinen jyrkkä ylämäki arvelutti nuorta kuskiamme. Paluumatkalla aurinko oli pehmentänyt jään, ja auto nousi ongelmitta mäen.Ehdin kuvitella, miten isäntä vetää meidät traktorilla pulasta. Isäni ajoi samalta tieltä ojaan kuusikymmentäluvulla. Olimme matkalle mökille pääsiäisen viettoon. Kallellaan olevasta autosta pitäisi kömpiä ojaan ja sieltä nousta tielle. Se jäi yhdeksänvuotiaan mieleen.Aitolahdessa näin peuran niin läheltä, etten koskaan ennen. Villi sukelsi auton eteen metsästä. Kaikki tapahtui sekunnissa, kahdessa. Ei kolahtanut. Eläin oli kaunis. Luulin sitä ensin kauriiksi, mutta peurahan se oli. Automme olisi tehnyt siitä selvää. Ajatus verisestä eläimestä tuntui pahalta.Kun saavuimme Helsinkiin, ilma kirkastui usvasta, mutta sameni hiekoitushiekasta.Kirjoittaja on kirjailija ja perheenäiti.