Kotimaa

Sää viilenee viikonlopuksi – luvassa sateita koko maahan

Sadealue liikkuu Suomen yli itään päivän aikana. Iltapäivällä lännestä alkaen sää alkaa jo poutaantua. Etelä-Suomessa ja paikoin Länsi-Suomessa pilvisyys vaihtelee ja sää on päivällä enimmäkseen poutainen. Illalla maan keskiosaan saapuu jo uusi sadealue.Etelän ja idän välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista, ja maan länsiosassa tuuli kääntyy illaksi länteen.Päivälämpötila on Etelä- ja Länsi-Suomessa enimmäkseen 10 - 16 astetta, Itä- ja Pohjois-Suomessa 0 - 10 astetta.Lauantaina sää on enimmäkseen pilvinen ja maan etelä- ja keskiosan yli liikkuu sadealue.Aamulla läntisellä Pohjois-Pohjanmaalla voi paikoin tulla myös jäätävää sadetta, muuten sade tulee enimmäkseen vetenä tai räntänä.Maan pohjoisosassa myös tulla paikoin sateita.Iltapäivällä sää alkaa vähitellen poutaantua lännestä alkaen ja pilvipeite voi paikoin rakoilla.Maan etelä- ja keskiosassa luoteistuuli on kohtalaista tai navakkaa, pohjoisosassa idänpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista.Päivälämpötila on laajalti maan etelä- ja keskiosassa 3 – 10 astetta ja pohjoisosassa 0 - 7 astetta.Sunnuntaina pilvisyys vaihtelee ja Pohjois-Lapissa. Etelä- ja länsiosassa tulee paikoin sateita. Lapissa sateet tulevat räntänä ja etelämpänä vetenä. Tuuli on enimmäkseen heikkoa.Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 5 – 10 astetta ja pohjoisosassa 2 - 6 astetta.