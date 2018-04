Kotimaa

Orpo ei pidä Harkimon uutta liikettä uhkana kokoomukselle: ”Liikkeitä syntyy ja liikkeitä kuolee”

Orpo ei tunnista johtamistavan kritiikkiä

Kokoomuksen puheenjohtajakertoo kuulleensa huhuja uudesta poliittisesta liikkeestä, johonolisi mahdollisesti menossa.– En kuitenkaan mitään sellaista, jonka vielä ottaisin hirveän vakavasti, Orpo sanoi STT:lle puhelimitse Yhdysvalloista.Orpo sanoo seuraavansa koko ajan, mitä poliittisessa kentässä tapahtuu. Hän ei pidä uutta poliittista liikettä uhkana kokoomukselle.– Liikkeitä syntyy ja liikkeitä kuolee. Viime kädessä kokoomuksen pärjääminen on kokoomuksesta itsestään kiinni.Orpon mielestä Harkimon päätös oli huono, koska hän olisi pystynyt halutessaan vaikuttamaan kokoomuksen riveissä asioihin paremmin.– En näe, että meidän arvoissamme ja tavoitteissamme on kovinkaan paljon eroa.Kokoomuksen ryhmän kannalta Harkimon ero saattoi Orpon mielestä olla hyväkin asia.– Käsitykseni mukaan eduskuntaryhmä on hyvin rauhallinen. Saattoi olla hyväkin, että tämä asia nyt ratkesi, joka on julkisuuden kautta vellonnut pidemmän aikaa.Harkimo on arvostellut tämän tästä kokoomusta muun muassa Savon Sanomien kolumnissaan.Harkimon haukkuja kokoomuksen autoritaarisesta johtamistavasta Orpo ei tunnista. Hän painottaa, että kokoomuksessa päätökset tehdään yhdessä ja avoimesti ja jokaisella on joka viikko ryhmäkokouksessa mahdollisuus ottaa kantaa ja esittää omia huomioita.– Niihin osallistuminen ja aktiivisesti toimiminen, omille kannoilleen kannattajien löytäminen, se on se tapa, miten puolueessa toimitaan. Hjallis ei ole siinä löytänyt paikkaansa. Sitä kuvaa se, että hän ei ole viimeisen vuoden aikana kertaakaan osallistunut eduskuntaryhmän kokoukseen.Orpo huomauttaa kokoomuksen olevan markkinaliberalistinen puolue, jollaista Harkimo peräänkuuluttaa. Esimerkkinä saavutuksista hän mainitsee kauppojen aukiolon vapauttamisen tältä kaudelta.– Uskon, että markkinaliberaalit iloitsevat myös veropolitiikasta, työllisyys- ja talouspolitiikasta ja eurooppalaisuuden painottamisesta.Hänen mukaansa puolue ei ole myöskään erityisen huolestunut sote-äänestyksestä, koska tämä ei sinänsä muuta tilannetta. Harkimo on ollut jo jonkin aikaa kriittinen sotea kohtaan.– Hän on saanut innoituksen sote-ratkaisuun ja sen sisältöihin. Toivottavasti hän huomaa, että se on ihan kelvollinen ratkaisu.