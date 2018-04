Työministeri oman hallituksensa ehdotuksista: Kolmekymppisenä olisin ”todennäköisesti haukkunut kaikki nämä pystyyn”

Kotimaa

Työministeri oman hallituksensa ehdotuksista: Kolmekymppisenä olisin ”todennäköisesti haukkunut kaikki nämä py

Juuri nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aktiivimallin kumousaloitetta käsiteltiin

"Saitte suden, mikä syö työttömän leipää"