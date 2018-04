Kotimaa

Helsingin Itäväylällä liikenne poikki Vartioharjun kohdalla

19.4. 18:00

Syynä on linja-auton ja henkilöauton peräänajo.

Liikenne on poikki molempiin ajosuuntiin Helsingin Itäväylällä Vartioharjun kohdalla onnettomuuden takia, kertoo Helsingin poliisi Twitterissä. Kyseessä on linja-auton ja henkilöauton peräänajo.



Itäväylällä on kolaripaikan kohdalla vain yksi ajokaista kumpaankin ajosuuntaan. Poliisi ohjaa liikennettä kolaripaikalla.