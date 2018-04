Kotimaa

Kokoomuksen Vartiainen: Soten kanssa on Harkimon lähdön jälkeen oltava erityisen tarkkana

Kokoomuksen kansanedustaja(kok) olisi toivonut(kok) enemmän kärsivällisyyttä ennen päätöstään luopua puolueen jäsenyydestä.Kokoomuksen kansanedustaja Harkimo ilmoitti tänään eroavansa kokoomuksesta.Harkimo perusteli torstaina iltapäivällä pitämässään tiedotustilaisuudessa eropäätöstään sillä, että on monista asioista puolueensa kanssa eri mieltä.– Toivoisin, että hän olisi malttanut olla mukana, mutta valitettavasti näin päin hän sitten päätyi omassa henkilökohtaisessa ratkaisussaan. Hänelle ei osoitettu ovea missään tapauksessa, Kanerva sanoo.Kaikesta huolimatta Kanerva myöntää pettyneensä Harkimon päätökseen.– Olen tietysti pettynyt siitä, että hän oli päätynyt tällaiseen ratkaisuun, eihän se mikään iloinen asia luonnollisestikaan ole. Mutta ei se nyt mitenkään järkytä ketään tässä yhteydessä.– Ei hänen panoksensa kokoomuksen sisällä muutenkaan ole tässä tietysti ollut kauheammin esillä.Kokoomuksen sote-kriitikkona tunnettu Harkimo ei ole kuitenkaan omien sanojensa mukaan vielä tehnyt päätöstä siitä, miten aikoo sote- ja maakuntauudistusta koskevassa äänestyksessä lopulta äänestää.Harvinaisen niukalla enemmistöllä varustettu hallitus tarvitsisi kuitenkin kaikki liikenevät äänet hankkeensa taakse.Kanervan mukaan Harkimon ilmoitus ei kuitenkaan vaikuta uudistuksen läpimenoon puoleen eikä toiseen, sillä kokoomuksessa on osattu jo pidemmän aikaa laskea sen varaan, että Harkimo päätyy asettumaan uudistuspakettia vastaan.– Tämähän ei sinänsä ole uusi tilanne, sillä jo aikaisemmin on ollut epävarmuutta siitä, mitä hän tekee. Edelleen sama epävarmuus nyt jatkuu.– Häntähän ei ole missään vaiheessa laskettu ikään kuin uudistukseen varmaksi tuki-ihmiseksi. Tässä mielessä saldo ei muuttunut laisinkaan.Kansanedustaja(kok) mukaan sote- ja maakuntauudistuksen suhteen on kuitenkin väen vähentyessä oltava erityisen tarkkana.– Ei ole hirveästi varaa löysäillä. Tietysti meitä on sitten yksi vähemmän, mutta kaipa se jotenkin hoidetaan, Vartiainen sanoo.Sisäministeri(kok) kertoi torstaina eduskunnassa hyväksyvänsä Harkimon päätöksen.– Tietysti jokaisen kansanedustajan oikeus on perustaa oma ryhmänsä, Mykkänen sanoo.Hänen mukaansa kokoomuksen ryhmässä vallitsee kuitenkin muiden edustajien suhteen laaja yhteisymmärrys hallituksen linjasta, eikä syytä suurempaan huoleen ole.