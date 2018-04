Kotimaa

Yöhoitajat käräyttivät hämärämiehet katolta itse teossa – ”Tämä oli ihan leffatavaraa”

5 henkilöä on otettu yöllä kiinni Meilahden tornisairaalan luota, vahvistaa Helsingin poliisi.

