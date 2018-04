Kotimaa

Panadol Extend -lääkkeeltä poistetaan väliaikaisesti myyntilupa – syynä vaikutus yliannostuksen hoitoon

19.4. 13:59

Päätös astuu voimaan ensi tiistaina.

Fimea on päättänyt peruuttaa lääkettä säädellysti vapauttavien Panadol Extend 665 mg -tablettien myyntiluvan väliaikaisesti. Päätös astuu voimaan ensi tiistaina. Tämän jälkeen valmistetta ei saa enää toimittaa apteekeista potilaille.



Euroopan komissio päätti helmikuussa, että kaikkien parasetamolia säädellysti vapauttavien valmisteiden myyntiluvat perutaan EU:n alueella väliaikaisesti. Ne vedetään pois markkinoilta, koska yliannostuksen hoito on vaikeaa.



Parasetamolin myrkytystilanteiden hoito-ohjeet on yleensä laadittu välittömästi lääkkeen vapauttavien lääkemuotojen aiheuttamia myrkytyksiä varten.