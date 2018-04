Kotimaa

Järvenpäässä on testattu jo vuosi, miten sote toimii – ”En oikein ymmärrä sitä valinnanvapautta”

Järvenpäässä

Vähäinen





Itselläni on monenlaista pitkäaikaissairautta ja halusin kokeilla, miten hoito toimii.

Yksityinen









On pelkoja julkisten varojen yksityistämisestä. Tai siitä, että julkiset varat siirtyvät ulkomaisille lääkäriasemien omistajille.

Järvenpään









Eduskunnan





Keväinen

vastavalmistuneen terveysaseman JUSTin pihapenkillä istuu monenlaista väkeä.Tai asiakasta, kuten sote-keskusteluissa ihmisistä puhutaan.Ryhmän vanhin ja nuorin istuvat vierekkäin: 93-vuotias eläkkeellä oleva kutojaon nyt vain kulkemassa ohi mutta hoitaa kyllä terveyttään terveysasemalla.Toisella puolen penkkiä istuu, 28, edessään lastenvaunut. Siellä nukkuu juuri vuoden täyttänyt esikoinen. He odottelevat lapsen pääsyä lääkärin vastaanotolle.Järvenpää kuuluu Keski-Uudenmaan kuntayhtymään, jossa testataan parhaillaan soten valinnanvapautta.Tämä tarkoittaa, että kuntalainen on saanut itse päättää kevään 2017 alusta, jatkaako hän julkisen terveydenhuollon asiakkaana vai listautuuko yksityisen lääkäriaseman hoidettavaksi.Ann-Mari ja Maria ovat kuulleet yksityisille lääkäriasemille listautumisen mahdollisuudesta.Maria on utelias.– On ehdottomasti hyvä, että saa päättää, missä on itselle hyvä asioida. Olen harkinnut listautumista yksityiselle terveysasemalle, mutta meillä on yllättävän vähän asiaa terveyskeskukseen. Listautuminen on tullut mieleen, sillä meillä oli julkisella puolella yksi huono kokemus. Jouduimme odottamaan akuutin puolella viisi tuntia, Maria kertoo.Neuvolapalveluita Maria kuitenkin kehuu, eikä hän koe tarvetta vaihtaa yksityiselle niiden vuoksi.Järvenpään lisäksi Keski-Uudenmaan kuntiin kuuluvat Hyvinkää, Mäntsälä, Tuusula ja Kerava. Kaikkiaan alueella asuu 200 000 ihmistä.Tällä hetkellä julkiselta puolelta yksityiselle on siirtynyt vain 4 prosenttia kuntalaisista, 7 600 henkeä.siirtymä yksityiselle johtuu monista seikoista, uskoo Uudenmaan alueellinen valinnanvapauskokeilu -hankkeen projektipäällikkö– Tiiviimmillä alueilla on helpompaa tiedottaa kaikkiin koteihin valinnanvapauden mahdollisuudesta.– Paljon on kiinni myös alueesta ja sen väestörakenteesta. Meillä asuu paljon väkeä, jotka käyvät töissä pääkaupunkiseudulla eivätkä siksi käytä palveluita täällä.Ryhänen vertaa Keski-Uudenmaan lukua Ylä-Savon Kiuruveteen, jonka väestöstä 31 prosenttia on listautunut yksityiselle puolelle.Reilun 8 000 asukkaan kunnassa oli yli 65-vuotiaita neljännes vuonna 2013. Vertailun vuoksi: samaa ikäryhmää on Tuusulassa 14 prosenttia. Muissakaan kaupunkimaisissa kokeilukunnissa kuten Tampereella, Hämeenlinnassa ja Lahdessa ei ole nähty vastaavaa intoa yksityiselle.Mistä Kiuruveden isot luvut tulevat? Soitetaan Ylä-Savoon.– Keskeisin syy oli, että Kiuruvedellä oli jo useita vuosia lääkäripulaa ja potilaiden oli hankala saada lääkäriaikoja. Kiuruvesi on jonkin verran eristyksissä muista kunnista, mikä pahensi tilannetta, kertoo Ylä-Savon soten valinnanvapauskokeilun projektipäällikköVuoden 2017 alussa avattu valinnanvapauskokeilu oli ensimmäinen Suomessa. Se sai avajaisillaan valtavan mediahuomion, Vuorenosola kertoo. Avajaisiin saapui 600 ihmistä paikallisia kansanedustajia myöten.– Samalla yksityiset lääkärikeskukset kutsuivat asiakkaita tutustumiskäynnille. Se oli hyvä tapa sitouttaa. Luottamus lääkäriaikojen saamiseen oli listautumiskyselyissä pääsyy yksityiselle vaihtamiselle.Sama syy näkyy etelässä ja isommissa kaupungeissa.lääkäriasema Aava Järvenpäässä hoitaa tuhatta kunnan sote-asiakasta.Keväällä 2017 se otti asiakkaikseen 500 halukasta. Paikat täyttyivät kolmessa tunnissa. Syksyllä se ilmoitti ottavansa 500 uutta ihmistä asiakaslistoilleen. Nämäkin tulivat nopeasti täyteen.Yksi sote-asiakkaista istuu odotushuoneessa. Hän on varhaiskasvatuksen palveluohjaaja, 62.Hän luki listautumisesta paikallislehdestä. Ensimmäinen mahdollisuus meni ohi, mutta hän tarttui tilaisuuteen toisessa listautumisessa.– Halusin kokeilla palvelun tasoa. Itselläni on monenlaista pitkäaikaissairautta ja halusin kokeilla, miten hoito toimii. Tämä on vaikuttanut tosi hyvältä. Aina kun olen tarvinnut lääkäriaikaa tai tutkimukset, olen saanut sen tosi nopeasti.Pulkkinen on huomannut joitakin eroja julkisiin palveluihin.– Suurin ero on ollut, että kun soitin tänne ensimmäisen kerran vain lääkkeiden uusimisen takia, niin kysyttiin heti, että koska on viimeksi otettu laboratoriotestejä ja vertailtu tuloksia. He tarttuivat siihen heti, että ennen kuin antavat lääkäriajan, varmistetaan tutkimukset. Se oli tosi iso plussa. Terveyskeskuksessa minua on hoidettu toistakymmentä vuotta, ja varmaan kerran on tarkistettu tuloksia.Aavan vastuulääkärion kokenut valinnanvapauskokeilun toimivan Aavassa hyvin.– Sijaisjärjestelyjä oli jonkin verran aluksi, mutta muuten on toiminut hyvin.Konkreettista sopimista on ollut myös toimenkuvissa: kuuluvatko yksityisen lääkäriaseman tonttiin esimerkiksi vatsalaukun tähystäminen tai EKG-rasituksen testaus? Lisäksi potilaiden tietojen liikkumisessa terveysaseman ja lääkärikeskuksen välillä on ollut vielä lastentauteja.– Suurin osa listautuneista ovat tällä hetkellä niin sanottuja aktiivikäyttäjiä. Heillä on paljon sairauksia ja heitä on syytä paljon tutkiakin. Peruskapitaatiokorvaus, joka heistä saadaan, ei ihan kata kustannuksia. Siitä on tullut nyt jonkin verran tappiota. Mutta jos uusi sote-järjestelmä tuo paljon nukkuvia, palveluita käyttämättömiä asiakkaita, kapitaatiokorvaus saadaan heistäkin.Tällä viikolla uutisoitiin, että THL valmistelee mallia, jossa kapitaatiokorvaus lasketaan asiakasryhmän palvelutarpeen perusteella.Valinnanvapauskokeilua testataan Keski-Uudellamaalla sanktio–bonus-järjestelmällä. Eri mittareilla tarkastellaan, toimiiko yksityisten palvelu halutulla tavalla: lähetetäänkö yksityiseltä liian herkästi sairaalaan ja pääseekö asiakas tarpeeksi nopeasti lääkäriin.ja Kiuruveden tilanteesta muodostuu helposti kuva, että sote-kokeilu toimisi hienosti ja helpottaisi ihmisten elämää.Kuntalaiset ovat listautuneet yksityisille lääkäriasemille ja saaneet hyvää palvelua – tai ovat uteliaita muutoksesta.Siitä huolimatta valinnanvapaudella on vastustajansa niin politiikassa kuin kansalaisten kesken. Se kuuluu Järvenpään terveysaseman asiakkaiden puheessakin.Pyöräänsä terveysaseman edessä avaava eläkkeellä oleva kokki, 64, kuuluu julkisen terveydenhuollon kannattajiin.– En periaatteesta listautuisi yksityiselle terveysasemalle. Julkinen on parempi, sillä olen tottunut siihen. Olen aina saanut hyvää palvelua, kun olen päässyt hoitoon, Alatyppö kertoo.Hammashoidosta juuri tullut Alatyppö uskoo, että sote-kehityksessä on se vaara, että yksityisille terveysasemille annettu raha menee muualle, jopa ulkomaille.– Vähän tuntuu, että siinä olisi vilunkia ja lehmänkauppoja.Samaa mieltä on terveyskeskuksessa juuri asioinut eläkkeellä oleva toimittaja, 86.– Sanon rehellisesti, etten ymmärrä tästä sotesta mitään. Kävin paikallisessa lääkärikeskuksessa jokin aika sitten itseäni parikymmentä vuotta nuoremman kaverini kanssa, eikä hänkään ymmärtänyt siitä mitään. Ei se ole vain vanhuudenhöperyyttäni.Rantanen avaa kokemuksiaan paikallisen palvelutalon palvelujen myymisestä ulkomaille. Vanhusten tilat ja palvelut heikkenivät hänen mukaansa ihmisarvoa polkevalle tasolle sen jälkeen.– Yksityistämisestä ja yhtiöittämisestä on tällaisia kokemuksia.Erityisen paljon sotessa on kiihdyttänyt sen ajatus valtion varojen yksityistämisestä.Projektipäällikkö Frank Ryynänen on kuullut kuntalaisilta valinnanvapaudesta vastaavaa palautetta.– Sitä mitä on kuulunut aiemminkin. On pelkoja julkisten varojen yksityistämisestä, mistä ei tässä ole kysymys. Tai siitä, että julkiset varat siirtyvät ulkomaisille lääkäriasemien omistajille.käsittelyyn sote on tulossa jo toistamiseen. Aiempi lakiesitys tyssäsi viime kesänä perustuslakivaliokunnassa, sillä senhetkisessä muodossa valinnanvapauden nähtiin olevan ristiriidassa perustuslain kanssa.Samaa mieltä olivat hallituksen kolme asiantuntijaa,ja. Sosiaalipolitiikan professori Hiilamo on tullut tunnetuksi etenkin perhepolitiikan ja köyhyyden tutkijana.Ensimmäinen lakiesitys olisi ollut näiden asiantuntijoiden mukaan selvästi suomalaisia eriarvoistava.Syksyllä lakiesityksen toisella kierroksella kokoomus ajoi lakiin laajempaa valinnanvapautta kuin kaksi muuta hallituspuoluetta, keskusta ja siniset. Kokoomus joutui osittain perääntymään tavoitteissaan.Perustuslain kannalta merkittävin muutos oli, ettei maakunnilla olisikaan velvoitetta yhtiöittää sosiaali- ja terveyspalveluita, joissa julkinen palvelu kilpailee asiakkaista yksityisten kanssa. Nämä palvelut voisivat olla maakunnan liikelaitoksissa.Hiilamo, Erhola ja Silander kirjoittivat Helsingin Sanomissa maaliskuun alussa, että lakiesityksessä on tapahtunut paljon parannuksia, ja toivoivat nyt sen menevän läpi eduskunnassa.aamupäivä Järvenpään terveysaseman pihassa houkuttelee ihmisiä istuskelemaan penkille.93-vuotias Ann-Mari Kortelainen ottaa rollaattorin penkin vierestä ja lähtee kohti kotia.– En ole valinnanvapauteen sillä lailla ihmeellisemmin tutustunut. Se kuulostaa vaikealta, enkä oikein ymmärrä sitä, Kortelainen sanoo varovasti.Yli kuusikymmentä vuotta Järvenpäässä asunut Kortelainen on ehtinyt elinaikanaan nähdä monenlaisia uudistuksia suomalaisessa yhteiskunnassa ja terveydenhoidossa.Sitten Kortelaisen syntymän suomalaisten eliniän odote on kohonnut yli 20 vuotta.Saa nähdä, mitä sote ja sen valinnanvapaus tekevät suomalaisten hyvinvoinnille ja eliniälle.