Kotimaa

Etelä-Suomeen luvassa aurinkoinen päivä – lämpötila kohoaa 16 asteen tuntumaan

Kaakkois-Suomessa ja eteläisessä Itä-Suomen sataa vettä, Pohjois- ja Keski-Lapissa enimmäkseen lunta tai räntää.Päivällä maan etelä- ja keskiosassa on enimmäkseen aurinkoista ja poutaista, Lapissa on pilvistä ja paikoin voi vielä vähän sadella.Illalla pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja yöllä Lappiin saapuu lännestä uusi sadealue.Pohjoisen ja lännen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista, yöksi tuuli kääntyy laajalti kaakonpuoleiseksi.Päivälämpötila on 10 – 16 astetta, Lapissa 0 - 10 astetta.Perjantaina sää on enimmäkseen pilvinen, paikoin pilvipeite voi rakoilla. Pohjois- ja Itä-Suomessa sataa enimmäkseen lunta tai räntää. Pohjois-Pohjanmaalla ja Itä-Suomessa voi paikoin sataa myös vettä tai aamulla jopa jäätävää sadetta.Illalla päivän sadealue alkaa väistyä itään. Lapissa sataa vielä paikoin ja lännestä saapuu uusia sateita maan keskiosaan.Kohtalainen kaakonpuoleinen tuuli heikkenee ja lounaasta alkaen kääntyy luoteeseen.Päivälämpötila on Länsi- ja Etelä-Suomessa 10 – 16 astetta, Pohjois- ja Itä-Suomessa 0 – 7 astetta. Pohjois-Lapissa on paikoin pakkasta.Lauantaina suuressa osassa maata tulee sateita ja sää on pilvinen, paikoin pilvipeite repeilee. Tuuli on Pohjois-Suomessa enimmäkseen heikkoa, mutta maan etelä- ja keskiosassa pohjoisen ja lännen välinen tuuli on kohtalaista.Päivälämpötila on Etelä- ja Länsi-Suomessa 10 – 14 astetta, Itä- ja Pohjois-Suomessa 2 - 10 astetta.