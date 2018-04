Suomalaismiehen härski temppu: Lupasi naiselle töitä – nyhti Audi-huijauksella 6 800 euroa ja jätti tekstarilla yksin Berliiniin

Kotimaa

Suomalaismiehen härski temppu: Lupasi naiselle töitä – nyhti Audi-huijauksella 6 800 euroa ja jätti tekstarill

Kohtaaminen Alanyassa

Tapaaminen Saksassa

Huijasi rahat lupauksilla autosta

Jäi yksin Berliiniin

Useita petoksia

Sairaanhoitajaksi aikanaan opiskellut, mutta homeelle myöhemmin altistunut yli 50-vuotias keskisuomalainen nainen innostui lähtemään työnhakuun Saksaan saakka. Niin vakuuttava oli työpaikkaa luvannut suomalaismies.Pieleen meni. Työhaastattelu päättyi siihen, että naisen Saksaan houkutellut mies katosi paikalta mukanaan naisen käteisvarat, 6 800 euroa.48-vuotias mies tuomittiin käräjillä petoksesta puolen vuoden vankeusrangaistukseen. Rangaistus määrättiin ehdottomana miehen aiemman rikoshistorian vuoksi.Kaikki sai alkunsa Turkin Alanyasta touko–kesäkuun vaihteessa 2014. Lomamatkalla ollut nainen kyseli viimeisenä matkapäivänään töitä Alanyassa toimivan baarin suomalaiselta naistarjoilijalta.Tarjoilija kehotti kysymään töitä ravintolassa istumassa olleelta suomalaismieheltä. Tarjoilijan mukaan miehellä on hotelliyrityksiä Kreikan Rhodoksella.Nainen meni ja kysyi. Mies kertoi yrityksistään, mutta vielä silloin ei sovittu mitään. Nainen jätti miehelle puhelinnumeronsa.Syyskuussa mies lähestyi naista tekstiviestein ja puheluin. Mies kertoi, että Rhodoksella olisi vapautumassa assistentin sijaisuus puoleksi vuodeksi marraskuusta alkaen.Mies kuvasi työtehtäviä ja -aikoja. Luvassa olisi muun muassa mahdollisia kuukausittaisia messumatkoja ja käyntejä Ateenassa palkanlaskentatoimistossa.– Palkaksi sovittiin nettona 4000 euroa kuukaudessa. Hän olisi järjestänyt asunnon ja olisin mennyt niin sanotusti valmiiseen pöytään, nainen kertoi poliisin kuulusteluissa.Osapuolet sopivat tapaamisesta Dresdenissä. Nainen aikoi ensin varata sekä meno- että paluulennot samalle päivälle. Mies kuitenkin ilmoitti, että tapaaminen vaatisi kolme päivää. Niinpä nainen siirsi paluulennon kaksi päivää myöhemmäksi.Muutama päivä myöhemmin mies soitti ja ehdotti, että naisen kannattaisi tuoda ulkomailta verovapaa auto. Mies kertoi toimineensa aiemmin autonvälittäjänä Saksassa ja saavansa työntekijöilleen edullisia autoja tutuilta kauppiailta.Nainen lensi pian Berliiniin, josta hän jatkoi junalla Dresdeniin. Mies oli vastassa rautatieasemalla, mistä he jatkoivat hotelliin. Mies oli varannut molemmille hotellista omat huoneet.Keskustelut työhön liittyvistä yksityiskohdista veivät kolme arkipäivää. Mies pyysi naista maksamaan saman tien käteisellä Rhodoksen-asunnosta puolen vuoden vuokran eli 2150 euroa. Se ei kuitenkaan ollut mahdollista nostorajan takia, joten osapuolet sopivat, että vuokra maksettaisiin myöhemmin Suomessa.Esille nousi myös auton hankinta, minkä vuoksi nainen muutti suunnitelmaansa paluumatkan osalta. Mies lupasi naiselle Audi A3:n, jonka hinta olisi 6800 euroa. Tämän rahan nainen oli varannut käteisenä valmiiksi jo Suomesta.Auto piti kuljettaa Suomeen Travemündesta lähtevällä autolautalla. Samalla lautalla matkustaisi myös mies, sillä hän aikoi tuoda enolleen Saksasta Mersun.Nainen antoi rahat miehelle ja mies antoi naiselle rahasta kuitin. Sen jälkeen kaksikko matkusti Dredenistä junalla Berliiniin. Viimeisen kerran nainen näki miehen berliiniläisessä ostoskeskuksessa.– Tarkoitus oli, että (mies) käy palaverissa kello 15, ja sen jälkeen menemme läheiseen autoliikkeeseen ostamaan minulle Audi A3:n ja (miehen) enolle Mersun, nainen kertoi poliisille.– Mies meni palaveriinsa ja sovimme, että odotan häntä läheisessä kaupassa. Hän kertoi laittavansa tekstiviestin, kun pääsee palaverista. Tekstiviesti tuli 15.30: ”vartin päästä siellä.”Viestittely loppui siihen. Nainen yritti soittaa useita kertoja miehen kaikkiin kolmeen eri puhelinnumeroon. Nainen odotti sovitussa paikassa aina kello 16.15 saakka.– Ymmärsin, että hän oli huijannut minua, nainen kertoo ratkaisevasta hetkestä.Kun nainen kävi hakemassa laukkunsa rautatieasemalta lukitusta säilytyslokerosta, hän huomasi miehen hakeneen jo omansa. Nainen kävi tekemässä rikosilmoituksen läheisellä poliisiasemalla.Naisen lento oli lähtenyt kello 15. Hän yritti järjestää uutta lentoa tai majoitusta Berliinistä rautatieaseman infossa työskennelleen tulkin avulla, onnistumatta. Kello 22 rautatieaseman info meni kiinni.– Olin yksin Berliinin rautatieasemalla ilman majoitusta ja tietoa minne mennä yöksi. Soitin eräästä kahvilasta kotiin, puhelimen akku alkoi käydä vähiin, ja pyysin miestäni ja poikaani järjestämään minulle lennon Suomeen.Lento järjestyi, mutta vasta seuraavaksi aamuksi. Nainen palasi poliisiasemalle kysymään neuvoa yöpymisen suhteen.– Halvin hotelli maksoi 600 euroa, mihin minulla ei ollut varaa. Menin yöksi Tegelin lentoasemalle, mistä lentoni lähti.Nainen vaati oikeudessa mieheltä korvauksia huijatuista rahoista, matkakustannuksista sekä akuutin stressireaktion ja sopeutumishäiriön aiheuttamasta tilapäisestä haitasta.Oikeus totesi miehen jättäneen naisen oman onnensa nojaan suurkaupungin ostoskeskukseen. Nainen kertoi joutuneensa tilanteessa äärimmäiseen stressitilaan ja olleensa toimintakykyinen vain soittaessaan Suomeen omalle puolisolleen ja saaneensa tältä neuvoja.Huijaus aiheutti myös sen, että nainen joutui ottamaan sairauteensa lisäannoksen lääkettä.Nainen tunnisti huijarin poliisin esittämästä rekisterivalokuvasta, minkä seurauksena mies etsintäkuulutettiin. Muutama kuukausi myöhemmin mies jäi kiinni.Syytetty ei saapunut oikeudenkäyntiin vaan vastasi syytteeseen kirjallisesti. Oikeus totesi miehen syyllistyneen vuosina 2004–2013 yhteensä 36 petosrikokseen. Viime vuosina mies on tuomittu teoistaan useisiin ehdottomiin vankeusrangaistuksiin.Miehen rikoshistoriasta löytyy muutakin kuin vain petoksia. Viitisentoista vuotta sitten mies oli osallisena suurta julkisuutta saaneessa vanhuksen kuolemaan johtaneessa ryöstössä.Oikeus määräsi miehen maksamaan naiselle erehdyttämällä haltuunsa saamat 6800 euroa, naisen matkakustannuksia runsaat 700 euroa ja akuutista stressireaktiosta 800 euroa.Lisäksi miehen pitää korvata naisen yli 4700 euron oikeudenkäyntikulut.