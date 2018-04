Kotimaa

Espoossa ammuttiin mies – 22-vuotiasta epäillään taposta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisi hälytettiin tammikuun 9. päivä yksityisasuntoon Espoossa. Asunnosta paljastui kuoliaaksi ammuttu mies. Poliisi epäili nopeasti henkirikosta.Tänään keskiviikkona kerrottiin, että tapauksessa on vangittu 22-vuotias espoolaismies, jota epäillään taposta. Motiivin epäillään liittyvän huumeisiin.Esitutkinnan aikana poliisi teki useita kiinniottoja ja kotietsintöjä. Useita henkilöitä on ollut pidätettyinä, mutta tällä hetkellä henkirikoksesta ei enää epäillä muita kuin 22-vuotiasta espoolaista.Poliisi toimi useissa kaupungeissa Etelä-Suomen alueella.Tapon lisäksi on tutkittu ampuma-aserikosta ja rikoksentekijän suojelemista.Esitutkinnan aikana on tullut esille useita muita rikoksia, joista poliisi tekee erikseen esitutkinnan.Tappo siirtyy syyteharkintaan tänään ja syytteiden nostamisesta päätetään 25. päivä mennessä.