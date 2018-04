Kotimaa

Eduskunnassa liikkuu hurja huhu Hjallis Harkimosta ja sotesta – näin Harkimo vastaa

Eduskunnassa pyörii villi, päivä päivältä kiihtyvä huhumylly kokoomuksen sotekapinallisten ympärillä.Tällä viikolla sekä eduskunnassa että hallituksen piirissä on levinnyt tieto, jonka mukaan Harry Harkimo https://www.is.fi/haku/?query=harry+harkimo olisi kasamaassa sotevastaista ryhmää, johon tulisi Harkimon lisäksi toinen kokoomuksen sotekapinallinen Elina Lepomäki https://www.is.fi/haku/?query=elina+lepomaki Lisäksi Harkimon oletetaan kosiskelevan ryhmään myös vihreiden Antero Vartiaa https://www.is.fi/haku/?query=antero+vartiaa ja joitakin sinisiä, joiden epäillään vaalien alla etsivän uutta poliittista kotia.Hallituspiireissä ollaan varpaillaan, sillä soten läpimeno on muutamasta edustajasta kiinni.IS kysyi huhuista iltapäivällä eduskunnassa suoraan Harkimolta ja kävi aiheesta alla olevan keskustelun. Siinä Harkimo vakuuttaa, ettei ole perustamassa kapinaryhmää, mutta ei torju myöskään oman puolueen perustamista ensi kesään mennessä – eikä oikeastaan mitään muutakaan.

Eli ei ole mitään tällaisia suunnitelmia (kapinaryhmästä), sinuun on liitetty muun muassa Lepomäki ja Antero Vartia?

– Vartian kanssa en ole puhunut sanaakaan tästä asiasta. Lepomäen kanssa olen keskustellut monta kertaa, mutta en ole haalinut mitään kapinaryhmää. Lepomäki on ainoa, jonka kanssa olen jutellut täällä.– Ja Lepomäkeä ei tarvitse haalia kapinaryhmään, hänhän tämän aloitti ja hänen kanssaan olen jutellut tästä asiasta

Mitä meinaat tehdä, millaiset suunnitelmia sinulla on?

– Se selviää aikanaan.

Et ole suunnittelemassa omaa ryhmää etkä puoluetta?

– No sitä minä en tiedä, mitä minä olen suunnittelemassa, voi jossain vaiheessa tulla, että minä jotain suunnittelen, mutta mitään kapinaryhmää en ole soten kohdalla tehnyt.

Oletko perustamassa oma ryhmää tai puoluetta tämän kevään aikana?

– En ole perustamassa omaa ryhmää. Enkä puoluetta – tai sen näkee sitten, jos joskus tulee jotain.

Sen näkee milloin?

– Joskus, jos jotain tulee. Mutta en minä nyt sitä ala tässä kommentoimaan. Olenhan minä sitä miettinyt pitkän aikaa.

Voitko jatkaa kokoomuksessa?

– No se riippuu, miten tässä käy.

Mutta nykyistä sote-esitystä et lähde hyväksymään?

– No minä katson, mitä tässä tapahtuu. Siinä tulee koko ajan uusia asioita, nyt esimerkiksi viime viikolla tuli tämä palkkojen tasaus, joka maksaa 700 miljoonaa tai miljardin. En ymmärrä, mistä sellainen raha saadaan.– Siinä on yksi asia ja sitten tässä on muita asioita.

Mistä tämä huhu on lähtenyt, että olisit ollut myös sinisten kansanedustajiiin yhteydessä?

– Minä olen Kai Turusen https://www.is.fi/haku/?query=kai+turusen kanssa huvikseen puhunut joskus talousvaliokunnassa, mutta en minä niihin ole ollut yhteydessä.– Tottakai olen Turusen kanssa jutellut, koska hän istuu minun vieressä, mutta en minä ole mennyt jonkun luo juttelemaan tästä asiasta.

Perjantaille ei ole tiedotuslaisuutta tulossa, sellaisesta on puhuttu?

– Ei ole.

Mutta et takaa, onko sellaista tilaisuutta tulossa kesälomiin mennessä?

– No sitä minä en takaa.