Kotimaa

Bisquitin kolumni: Arvot narikassa

Veikko Lavin vilpittömyyttä ei ole syytä epäillä. Tämän päivän näkökulmasta Lavin ajatteluun jää kuitenkin liian monta epävarmuustekijää.Nykyinen digitalisoitunut maailma kun ei yksinkertaisesti enää toimi pelkällä maailmansyleilyllä vaan vaatii käyttövoimakseen numeerista dataa.Kehityksestä osataan jo laskea leikkiäkin. Esimerkkinä puheet maratonista parhaana algoritmina asettaa hullut lukujärjestykseen.Tuorein Lavin ajattelun mallihaastajista on kapitaatio.Tiedoksi niille, jotka erehtyivät luulemaan äskeistä amputaation läpikäyneeksi kapitalisaatioksi, näin hyvin asiat eivät ole.Kapitaatiomalli liittyy soteen, mikä toivottavasti tekee ymmärtämättömyyden ymmärrettävämmäksi.Sotessa on perimmäisenä kysymys vapaudesta ja valinnasta, kahdesta demokratian ja ennen muuta länsimaisen markkinatalouden fundamentista.Jos oikein muistaa, taustalla on Kansainvälisen kokoomuksen lupaus taata kansallisille lääkäriyhtymille oikeus valita vapaasti potilaansa.Kokoomuksen kansanterveydellinen ohjelma on tuttu: Parempi rikas ja terve kuin köyhä ja kipeä, ja toki tuosta terveydestä voi pikkuisen tinkiä jos hinnoista sovitaan.Suuressa kuvassa rikas ja terve potilas takaa terveemmän liiketoiminnan. Mitään lisäarvoa ei tuo ”asiakas”, jonka elämän ainoa ekstra saattaa olla pelkät liikavarpaat.Jotta valinta ja vapaus sujuisivat kapitaatiossa mahdollisimman vähin vaurioin, tarvitaan konkreettisia tekoja: riskianalyysia.Jokaiselle kansalaiselle lasketaan henkilökohtainen, pisteinä ilmaistu riskiluokitus.– Kela-kortti ja kapitaatiopisteet, kiitos!Asiaa on kauhisteltu, vaikkei ihmisten numeerisessa luokittelussa pitäisi olla mitään uutta tai ihmeellistä. Kaikki suomalaiset ovat joutuneet olemaan pistesijoilla heti elämänsä ensimmäisestä kymmenminuuttisestaan lähtien.Mitä enemmän kapitaatiota pohtii, sitä hullummalta Veikko Lavin teesi alkaa tuntua.Jos jokainen ihminen on todella jonkun laulun arvoinen, se tarkoittaisi käytännössä, että myös jokaisella laululla tulisi olla oma itsenäinen pistearvonsa.Ajatuskin jo kuulostaa hullulta. Ensinnäkin miten sellainen arvojärjestelmä olisi luotavissa? Toisaalta ovatko laulun tapaiset taideluomat ylipäätään edes asetettavissa mihinkään mitattavaan järjestykseen?Ja jos ovat, miten asia käytännössä hoidetaan? Tarvitaanko järjestämiseen kenties joku kilpailumuotoinen organisaatio?Millainen kilpailu? Kotimainen vai peräti pan-eurooppalainen mittelö? Entä talous? Tulisiko kysymykseen esimerkiksi joku budjettirahoituksella toimiva kansallinen mediaoperoija?Jos tuollainen kilpailu saataisiinkin aikaan, mikään ei vielä takaa hyvää lopputulosta.Pahin skenaario on se, että vaikka loppupelissä jokainen ihminen olisikin laulun arvoinen, kaikki laulut eivät olisi ihmisen arvoisia.