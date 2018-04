Kotimaa

Lähipäiviksi luvassa aurinkoista säätä - perjantaina lämpötila kohoaa selvästi yli 15 asteen

Päivällä sää muuttuu aurinkoisemmaksi. Maan länsiosassa pilvisyys lisääntyy illaksi ja paikoin voi tulla jokunen tippa vettä. Maan pohjoisosassa sää on enimmäkseen selkeää.Päivälämpötila on 10 – 15 astetta ja Pohjois-Lapissa noin 5 astetta.Torstaina sää on aurinkoista ja poutaista lähes koko maassa. Aamupäivällä esiintyy hieman sumupilveä.Lappiin saapuu illalla lännestä vesi- ja lumisateita.Päivälämpötila on etelässä yli 15 astetta, maan keskiosassa 10 – 15 astetta ja pohjoisessa 5 - 10 astetta.Perjantaiaamuna itärajalla sekä suuressa osassa Lappia tulee vesi- tai lumisateita.Päivällä sää on poutaista ja monin paikoin aurinkoista.Illalla pilvisyys lisääntyy ja maan etelä- ja keskiosaan saapuu vesisateita lännestä.Päivälämpötila kohoaa Lounais-Suomessa selvästi yli 15 asteeseen, maan itäosassa ja Oulun seudulla noin 10 asteeseen. Lapissa jäädään paikoin nollaan.