Kotimaa

Keskustalaiset Ovaskan päätöksestä luopua puoluesihteerin paikasta: ”Varmasti on tullut virheitäkin tehtyä”





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Asema on vahva, jos haluaa sen aseman ottaa”





”Myöntää, että me olemme kahdet vaalit hävinneet”