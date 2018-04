Kotimaa

Suihkuvirtaus tuo ei-toivotun käänteen koko maahan: ”Ennuste ei lupaa kovinkaan hyvää”

Katso videolta suihkuvirtauksien suunta. Ne näkyvät videolla vahvan värisinä vyöhykkeinä, joiden päälle on lisätty tuulen suunta nuolilla. Sininen sävy tarkoittaa 70-80 m/s. Kartan haalea pohjaväritys kuvastaa ilmamassan lämpötilaa. Sininen kuvastaa kylmää ja punertava puolestaan lämmintä ilmamassaa.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lämpötilat saattavat jäädä vain muutamiin asteisiin

Jo viikonloppuna viilenee