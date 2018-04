Kotimaa

Nainen havahtui kammottavaan tilanteeseen – raiskaaja antoi pöyristyttävän selityksen yöstä sohvalla

”Minulla on sellainen muistikuva vain tuosta tapahtumasta, että herään hirveään vessahätään ja nousen ylös ja menen vessaan. Siinä vaiheessa kun tuohon vessahätään heräsin, huomasin, että penikseni on asianomistajan emättimessä. En muista, että asianomistaja olisi mitään puhunut.”Näin raiskauksesta tuomittu mies selitti ensimmäisessä kuulustelussa tekoaan. Myöhemmässä kuulustelussa hän kiisti kokonaan sukupuoliyhteyden.Nainen kertoi havahtuneensa unesta siihen, että mies oli hänen kanssaan sukupuoliyhteydessä. Hän käski miestä lopettamaan. Mies totteli. Nainen lamaantui. Hän koki joutuneensa hyväksikäytön uhriksi.Mies ja nainen olivat viettämässä iltaa tahoillaan. He päätyivät samaan jatkopaikkaan. Ennen raiskausta heillä oli yhteisymmärryksessä suutelua, hyväilyä ja koskettelua, mutta ei sukupuoliyhteyttä. He asettuivat nukkumaan vierekkäin sohvalle, josta nainen heräsi raiskaukseen.Teko järkytti naista. Hän hakeutui päivystykseen, josta soitettiin myös poliisille.Oikeuden mukaan mies oli sukupuoliyhteydessä nukahtaneen henkilön kanssa ja siksi nainen oli kykenemätön puolustamaan itseään ja ilmaisemaan tahtoaan.Lapin käräjäoikeus tuomitsi 27-vuotiaan miehen raiskauksesta yhden vuoden ja neljän kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Sen lisäksi mies joutuu suorittamaan yhdyskuntapalvelua 75 tuntia. Rovaniemen hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota tuoreessa ratkaisussaan.Mies oli vaatinut hovioikeudessa, että syyte olisi hylätty ja toissijaisesti, että rangaistusta ja korvauksia olisi alennettu. Hän kiisti hovioikeudessa sukupuoliyhteyden, vaikka ensimmäisessä kuulustelussa oli tunnustanut sen. Hän kiisti myös, että nainen olisi ollut tiedottoman tai muun avuttoman tilan vuoksi kykenemätön muodostamaan tai ilmaisemaan tahtoaan.Mies joutuu maksamaan naiselle tilapäisestä haitasta 3 000 euroa, kärsimyksestä 3 000 euroa ja ansionmenetyksestä 2 700 euroa.Teko tapahtui 2015.