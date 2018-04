Kotimaa

Suomalaiset lomailijat jo toista päivää jumissa Kreetalla: ”Ruoasta tai kotiin pääsemisestä ei ole tietoa”

”Pitäisi päästä töihin”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ruoka aiheuttaa murhetta – joukossa pieniä lapsia ja raskaana olevia

”Osalla on jo rahatkin loppu”

Matkanjärjestäjä: ”Kaikki tarvittava järjestetään”