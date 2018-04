Kotimaa

Sää lämpenee lähipäivinä – etelässä elohopea nousee 17 asteen tuntumaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lapissa sää on selkeä ja poutainen. Etelä-Suomessa on pilvistä ja enimmäkseen poutaista. Etenkin Kaakkois-Suomessa voi paikoin tulla sateita.Iltapäivällä Pohjois-Pohjanmaalla sää poutaantuu ja muuttuu selkeämmäksi. Illalla maan etelä- ja keskiosassa lännestä alkaen sää alkaa poutaantua ja muuttua selkeämmäksi.Tuuli on enimmäkseen heikkoa, maan eteläosassa luoteistuuli voi olla paikoin kohtalaista.Päivälämpötila on 7 - 13 astetta, sateisilla alueilla ja Pohjois-Lapissa on viileämpää.Keskiviikkona päivällä on laajalti selkeää ja poutaista, maan itäosassa voi olla paikoin pilvistä. Iltapäivällä lännestä alkaen pilvisyys lisääntyy ja illalla maan länsiosassa voi paikoin tulla heikkoja vesisateita.Tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 10 – 17 astetta, pohjoisosassa enimmäkseen 10 - 14 astetta. Pohjois-Lapissa on viileämpää.Torstaina sää on maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen aurinkoinen ja poutainen, Itä-Suomessa pilvisyys voi paikoin vaihdella.Lapissa sää on enimmäkseen pilvinen ja sateinen, mutta Länsi-Lapissa voi olla päivällä selkeää. Illalla pilvisyys lisääntyy koko maassa lännestä alkaen.Maan etelä- ja keskiosassa tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja enimmäkseen luoteenpuoleista. Lapissa heikko pohjoisenpuoleinen tuuli kääntyy illalla kaakkoon ja voimistuu.Päivälämpötila on 10 – 17 astetta ja Lapissa 2 - 10 astetta.