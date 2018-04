Mäntyharjun turmajunasta maastoon valunut myrkky tappaa ruutanoita Kärmelammella – ”Nyt mietityttää, mitä tapahtuu, kun sulamisvedet lähtevät liikkeelle”

Kotimaa

Mäntyharjun turmajunasta maastoon valunut myrkky tappaa ruutanoita Kärmelammella – ”Nyt mietityttää, mitä tapa





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Haitta-aineelle haiseva ja maistuva vesi ei sovellu talousvedeksi