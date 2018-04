Kotimaa

Lotossa ei täysosumia – neljä onnekasta sai 50 000 euroa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lotossa ei löytynyt tänään täysosumia. Jaossa oli 2,4 miljoonaa euroa.Neljä onnekasta pelaajaa sai kuitenkin 6+1 -tuloksella liki 50 000 euroa. Voitot menivät Veikkauksen tiedotteen mukaan Ylivieskaan, Vantaalle, Jämsänkoskelle ja Kauhavalle.Loton oikea rivi kierroksella 15 oli 1, 9, 16, 24, 26, 39, 40. Lisänumero on 36 ja plusnumero on 18.Ensi viikolla jaossa on 3,6 miljoonaa euroa.Lauantaijokerin oikea rivi on 8317454. Tuplausnumero on 4.