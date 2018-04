Turistit kerjäävät lokkeja kaverikuvaan ruuan avulla Helsingissä – linnut käyttävät tilaisuuden hyväkseen – ”Tulevat härskimmiksi vuosi vuodelta”

Kotimaa

Turistit kerjäävät lokkeja kaverikuvaan ruuan avulla Helsingissä – linnut käyttävät tilaisuuden hyväkseen – ”T





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Eivät ehkä tajua ettei lokkeja pidä ruokkia”









Turismin haittavaikutukset iso trendi