Kotimaa

Naisen yläruumiissa oli vain yksi terve kohta – mies työnsi ex-vaimonsa juuri siitä päin aitaa

Mies

Hänen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Naiselle

Käräjäoikeus

kertoi kohdistaneensa pahoinpitelyyn siihen osaan ylävartalosta, jossa ex-vaimolla ei miehen tietojen mukaan ole sairauden aiheuttamia tulehduspesäkkeitä.Etelä-Savon käräjäoikeus on tuominnut 40-vuotiaan yrittäjän kunnianloukkauksesta ja pahoinpitelystä 1 560 euron sakkoihin ja korvaamaan ex-vaimolle yhteensä 3 122 euroa.Ex-vaimo oli tuonut viime vuoden helmikuussa veljensä ja tämän kaverin mikkeliläiseen ravintolaan. Nainen jäi odottamaan ravintolan ulkopuolelle.entinen aviomiehensä ilmaantui paikalle. Ex-pari puhui ositusasioista.Nainen mukaan mies haukkui häntä äänekkäästi huoraksi, lutkaksi ja lehmäksi. Nainen kertoi miehen sen jälkeen kaataneen häntä sysäämällä aitaa vasten ja sylkäisseen päälle.Nainen kuvaili työnnön osuneen vasemmalle puolelle vatsaan. Hänen mukaansa endometrioosikasvaimet aiheuttivat kipua pahoinpitelyn jälkeen.Endometrioosi eli kohdun limakalvon sirottumatauti on sairaus, jossa kohdun limakalvon kaltaista kudosta esiintyy kohdun ulkopuolella.Pesäkkeet aiheuttavat kudokseen kroonisen tulehdusreaktion.määrättiin rintakehän ruhjeen perusteella sairauslomaa yhteensä 20 päivää.Ex-aviomies myönsi Etelä-Savon käräjäoikeudessa, että hän oli haukkunut naista huoraksi ja mahdollisesti muilla nimityksillä. Mies vakuutti, että hänellä oli perusteet nimittelyyn.Mies kuvaili työntäneensä entistä elämänkumppaniaan kyljestä. Mies kertoi olevansa tietoinen naisen sairastamasta endometrioosista. Tästä syystä hän oli työntäneensä naista kyljestä, jossa pesäkkeitä ei ole.Mies arvioi työnnön keskivoimakkaaksi.totesi miehen nimitelleen naista ja lisäksi sylkeneen tätä kasvoihin. Ainakin naisen veli ja tämän kaveri kuulivat solvaukset.Lisäksi oikeus katsoi näytetyksi, että mies on työntänyt naista vasemmalle puolelle kylkeen tai vatsaan, minkä seurauksena nainen on horjahtanut aitaa päin.Käräjäoikeuden mielestä työnnön voimakkuudesta kertovat naiselle kertomuksensa ja lääkärintodistusten mukaan tullut kipu ja tunnusteluarkuus kylkeen ja vatsaan.Oikeus ei mainitse päätöksessään naisen sairastamaa endometrioosia.Käräjäoikeus on tuominnut yrittäjän kunnianloukkauksesta ja pahoinpitelystä 60:een 26 euron päiväsakkoon eli maksamaan yhteensä 1 560 euron. Hänen on korvattava naiselle kunnianloukkauksen aiheuttamasta kärsimyksestä 500 euroa, kivusta, särystä ja tilapäisestä haitasta 700 euroa, ansionmenetyksestä 1 893 euroa sekä poliklinikkamaksusta 28 euroa.Käräjäoikeuden tuomio ei ole lainvoimainen.