Kotimaa

Paavo Väyrysen puhe sai yleisön voivottelemaan

Väyrynen sanoi omassa kolmen minuutin puheenvuorossaan Seinäjoella, ettei hän ole puolueesta koskaan mihinkään lähtenytkään.– En ymmärtänyt tuota Juhan puheen alkua. En ole mihinkään lähtenyt, minua on kyllä yritetty häätää, mutta olen itsepäinen mies, enkä ole suostunut lähtemään, Väyrynen vastasi Sipilän sanoihin.Väyryselle annettu kolmen minuutin puheaika meni hieman yli, mutta se ei konkaria pidätellyt. Hän latasi tulemaan ennestään tutut teesinsä keskustan liian liberaalista linjasta ja alkiolaisuudesta luopumisesta.Väyrynen hämmästyi kuullessaan, että keskustan puoluevaltuusto käsittelee ensi viikolla sääntömuutosta, jonka mukaan puheenjohtajaehdokkaaksi ei voi päästä, jos on ollut kuluneen vuoden sisällä jonkun toisen puolueen jäsen. Puoluevaltuusto miettii viedäänkö sääntömuutos Sotkamon puoluekokouksen esityslistalle.Sipilä on edelleen valmis puheenjohtajakisaan muiden ehdokkaiden kanssa. Hänen mukaansa sääntömuutosta mietitään, jotta tulevaisuudessa vältytään nykyisen kaltaisilta ongelmilta.– Jos puolueväki saa vahvistuksen sille, että Paavo jatkaa puolueessa ja tukee tehtäviä päätöksiä, takuulla äänestetään Sotkamossa. Minulla ei ole mitään sitä vastaan. Luotan siihen miten puolueväki arvioi tilanteen ja eletään sen mukaan, Sipilä kommentoi.Väyrysen puheenvuoro Sipilältä jäi kuulematta. Yleisö reagoi Väyrysen esiintymiseen huokailemalla raskaasti. Osa kuulijoista jopa voivotteli.