Kotimaa

Lämpö lipuu pian lännestä – meteorologin kuuma ennustus: ”Torstaina on mahdollista, että mennään yli 20 asteen

Yllä olevalla videolla Forecan sääennuste viikonlopulle.





Lämpeneminen alkaa jo tämän viikon loppupuoliskolla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy