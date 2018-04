Kotimaa

Katariina sai selville hirvittävän totuuden omasta pojastaan vasta, kun poika kuoli yllättäen 23-vuotiaana

Olisin halunnut tietää poikani viimeiset sanat.

Hän haki elämäänsä jännitystä väärällä tavalla, vaikka kotona oli kyllä opetettu, mikä on oikein ja mikä on väärin.

En tiedä, miksi Antti alkoi käyttää huumeita.