Jukka Tennilän kolumni: Tyhmä vai vastuuton?

Hallitus ei voi tulla järkiinsä, koska se katsoo olleensa järjissään alun alkaenkin.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) on haukkunut hallituksen sote-uudistuksen maan rakoon, millä on tähän mennessä ollut ainakin se seuraus, että osa sote-uudistajista on haukkunut hänet maan rakoon.Vapaavuori sanoi viime viikolla Helsingin kaupunginvaltuustossa, että sivuuttaessaan suurten kaupunkien erityispiirteet hallitus on joko tyhmä tai vastuuton tai sekä tyhmä että vastuuton.Omasta mielestään maan hallitus ei ole tyhmä eikä vastuuton vaan viisas ja vastuullinen. Jos joku väittää, että hallitus on jonkin kiistellyn päätöksen peruessaan tullut järkiinsä, hallitus kiistää järkiintymisensä, koska se katsoo ollessaan järjissään alun alkaenkin.Kansanedustaja Eero Lehti (kok) sanoi Ilta-Sanomissa, ettei hallitus ole sen tyhmempi kuin eduskunta tai ”mikään muukaan”.sai Helsingin kaupunginvaltuustossa läpi sote-madonlukunsa murskaäänin 82–3. Vastustavat äänet tulivat keskustalta ja sinisiltä. Ne ovat pääkaupungissa mikroskooppisia voimia, vaikka niillä on enemmistö Juha Sipilän (kesk) hallituksessa.Valtiovarainministeripuolue kokoomus äänesti Helsingin valtuustossa soten lyttäävän lausunnon puolesta. Onko kokoomus sote-kysymyksessä oikeasti kahtia vai huvittiko sen helsinkiläistä siipeä vain vähän rähistä maan hallitukselle?Kansanedustajat Jaana Pelkonen (kok) ja Juhana Vartiainen (kok) olivat poissa Helsingin kaupunginvaltuuston kapinakokouksesta, mutta kansanedustaja Wille Rydman (kok) äänesti sote- ja maakuntauudistuksen tuomitsevan lausunnon puolesta. Rydman selitti vähän pingotetussa äänilajissa, ettei hänen ratkaisunsa ennusta sotea vastaan äänestämistä eduskunnassa.Ei olisi ennenkuulumatonta, että hallituspuolueen kansanedustajat toimivat eri lailla eduskunnassa ja kotikuntansa valtuustossa.Vuosien mittaan on kertynyt runsaasti esimerkkejä siitä, miten hallituksen kansanedustajat ovat kunnanvaltuustoissa jylisseet hallituksen kuntatalouteen kohdistamia kiristyksiä vastaan mutta äänestäneet kuitenkin eduskunnassa kuuliaisesti niiden läpiajon puolesta.on tähänastisessa, sote- ja maakuntauudistusta edeltävässä järjestelmässä kuntien vastuulla. Vanha kiistakysymys on, ovatko terveydenhuollon ongelmat kuntien vai valtion syytä.Kelan ex-pääjohtaja Liisa Hyssälä (kesk) ratkaisi tämän kiistakysymyksen poliitikkovuosinaan niin, että syytti oppositiokansanedustajana toimiessaan ongelmista valtiota ja sosiaali- ja terveysministerinä toimiessaan kuntia. Itse hän onnistui aina olemaan viattomalla puolella aitaa.Monien meistä on vaikea erottaa toisistaan kunnallista, valtiollista ja järjestöbyrokratiaa. Jos hallitus saa kesällä eduskunnassa tahtonsa läpi, näiden byrokratioiden rinnalle tulee vielä maakuntabyrokratia terveydenhuoltoa hallinnoimaan. Kansalaiset pääsevät lokakuussa valitsemaan ensimmäiset maakuntavaltuustot.Vapaavuori uskoo, että uudistus kaatuu eikä maakuntavaaleja tule.Maakuntahallinto on keskustan ikiaikainen vaatimus siinä missä yksityisen terveydenhuollon pönkittäminen valinnanvapauden nimissä kokoomuksen. Tältä pohjalta tehtiin marraskuussa 2015 lehmänkauppa, kun Sipilä oli ensin uhannut kokoomusta hallituksen eronpyynnöllä.Vapaavuoren mielestä kauppa tehtiin puhtaasti ideologisista syistä, ei terveydenhuollon parantamista tavoitellen.Kirjoittaja on helsinkiläinen toimittaja.