Anna Perhon kolumni: #Kidstoo

#Kidstoo

Lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön on kiusallinen alaviite, joka kuitataan sossusössötykseen verhotulla ideologialla.

Istun junassa, kun viereen istahtaa tavallisen näköinen nainen.Naisen liikkeissä on kuitenkin jotain epäkoherenttia. Liikaa kahinaa ja sähläämistä ympäristöön, jossa läppäreiden naputtelun katkaisevat vain hillityt siemaukset smoothiemukeista.Nainen siemailee siideriä ja napsii kyytipojaksi pillereitä.Sitten alkaa puhelu, jota on mahdotonta olla kuulematta. Mies on taas retkahtanut koviin aineisiin, vaikka nainen paiskasi jemmassa olevat kamat parvekkeelta alas. Miehestä ei ole kuulunut mitään, koska hän on ehkä jäänyt auton alle kamoja etsiessään, mitä nainen pitää hyvänä juttuna.Sekava ja hidastempoinen puhelu jatkuu ja jatkuu. Huolena on erityisesti tuleva viikonloppu: lapset ovat tulossa kotiin, eikä rahaa ole yhtään, paitsi lääkkeisiin. ”Mutta niistä mä en voi luopua, koska muuten tuun hulluksi. Mä vaikka tapan jonkun. Helposti.”Monologi jää vaivaamaan pitkäksi aikaa.Miksi lapset ovat menossa kotiin? Kenen etu se on? Pykäliä rakastelevan virkamiehen, kuiviin rutistetun sosiaalityöntekijän vai vanhemmuutensa kuvajaisesta kynsin hampain kiinni pitävän addiktin?Lapsen etu se ei ainakaan ole.viikolla Suomea päätöksestä lasten yksinhuoltajuuden luovuttamisesta isälle, joka oli pahoinpidellyt lasten äitiä. Perustelu? Äiti ei ollut kyennyt suojaamaan lapsia väkivallalta.Logiikkaa on mahdoton ymmärtää. Harvalle aikuisellekaan maistuisi kimppakämppä väkivaltaisen mörssärin kanssa.Pyhä biologisuus kuitenkin ohittaa arkijärjen, joten oikeuslaitoksen päätöksestä johdettavissa oleva universaali sääntö lienee tämä: ”Jos et kykene viemään lapsia turvakotiin ennen kuin sinua aletaan hakata, kaltaisellasi ihmisellä ei tulisi olla lapsia. Moikka.”Tapahtumasarja kuvastaa lastensuojelulakien yleisen soveltamisen henkeä. Siinä lapsen oikeus turvalliseen ja hallittuun kasvuympäristöön on kiusallinen alaviite, joka kuitataan sossusössötykseen verhotulla ideologialla: perhe pysyköön yhdessä, vaikka henki menisi. Ja välillä meneekin.Kyseessä on siis asetelma, jossa hierarkian yläpäässä olevat hahmot – vanhemmat, viranomaiset, instituutiot – väärinkäyttävät valtaansa alisteisessa riippuvuussuhteessa olevaan osapuoleen.Kuulostaako tutulta?Suomeen kaivattaisiin #metoon hengessä kampanjaa, joka toisi päivänvaloon lasten oikeuksiin liittyviä asenteita. Kun nyt kysellään miten työnantajat ja instituutiot ovat antaneet törhösten ja kumppaneiden mellastaa miten sattuu, samalla tavoin voitaisiin kysellä miksi systeemimme mahdollistaa lasten tietoisen kaltoinkohtelun.#Kidstoolle olisi tilausta.suomalaisessa hankesuunnitelmassa haastateltiin 6–10-vuotiaita lastensuojelun kokemusasiantuntijoita.Eräs heistä tiivisti alan idean yhteen lauseeseen: ”Lastensuojelu on sitä varten, että lapsi voi olla turvassa.”Siis kuusivuotiaskin ymmärtää, mutta ei oikeuslaitos.Kirjoittaja on toimittaja ja tuottaja.