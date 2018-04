Kotimaa

Kiinalainen miesvakooja teeskenteli olevansa nainen 20 vuotta ja ”synnytti” jopa lapsen

Kautta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

















Tiedustelulain puute häpeäksi Suomelle

aikojen sekä sotilaat että siviilit ovat halunneet hankkia tietoa valtion turvallisuuden ja tavoitteiden edistämiseksi.– Vaikka tiedustelulakeja koskevasta keskustelusta tulee vaikutelma, että kyse on jostain ihmeellisestä. Sitä se ei ole, tiedustelu on yhtä vanhaa kuin ihmiskunta, sanooPorvalin uusi kirja Tiedustelun näkymätön historia (Atena) tosiaan lähtee kaukaa. Se alkaa muinaisen Egyptin käymistä Megiddon ja Kadeshin taisteluista yli 3 000 vuotta sitten.– Kadesh on ensimmäinen taistelu, josta tiedetään miten se suunnilleen meni ja siinä on tiedusteluelementti, Porvali sanoo.Faaraosai kiinni vihollistensa heettien vakoilijoita, jotka yrittivät houkutella hänet ansaan. Kovaotteisessa kuulustelussa he paljastivat heettien armeijan sijainnin.Porvali arvioi vakoilun alkaneen nykyaikaisessa muodossaansotien aikaan.– Hänen hallinnossaan eri tiedustelulajien kokoamat tiedot yhdistettiin yhdeksi tilannekuvaksi. Tähän sisältyivät myös ensimmäiset siviilitiedustelukatsaukset, jotka poliisiministeriantoi keisarihuoneelle.1800-luvun loppupuolelta alkaen armeijoiden tiedustelua alettiin järjestää samalla tavalla, osana yleisesikuntaa. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen tiedustelusta tuli jatkuvaa toimintaa, joka jatkui myös sotien välillä.Porvali on julkaissut useita tietokirjoja suomalaisen sotilastiedustelun historiasta. Uudessa kirjassa Suomi on kuitenkin sivuosassa.– Ajatus lähti siitä, että Jyväskylän yliopistoon tuli opetusohjelma, joka tähtää ”strategisen johdon tukeen”. Tämä on enemmän tai vähemmän kiertoilmaus tiedustelulle. Minua pyydettiin pitämään luentosarja tästä globaalista näkökulmasta ja huomasin, että siitä saisi kirjan.Tässä tiedustelun vuosisataisessa tarinassa nuorella Suomella ei juuri sijaa ollut.– Suomi on aika tavalla matkinut tiedustelussaan muita. Olemme nuori valtio, jonka tiedusteluinnovaatiot liittyvät pohjoisiin olosuhteisiin ja geopoliittiseen asemaan. Esimerkiksi viime sotien kaukopartiointi oli maailmassa uraauurtavaa, mutta ei vaikuttanut globaalisti tiedustelualan kehitykseen.Porvali on julkaissut myös kaksi dekkaria, jotka sijoittuvat sotienväliseen Viipuriin.– Tarkoituksena oli tehdä trilogia ja kaverit ovat sanoneet, että hyvässä trilogiassa on kolme osaa, joten pitäisi vielä kolmaskin kirjoittaa. Sen jälkeen ajattelin keskittyä tietokirjoihin, vaikka eihän sitä tiedä, jos inspiraatio taas iskee.Tosielämän vakoilun parissa huomiota herättäneimpiä tositapauksia viime ajoilta on Salisburyn murhayritys Britanniassa.– En ota kantaa yksittäiseen tapaukseen jonka tutkinta on kesken. Historiallisesti tarkasteltuna Venäjällä kuitenkin on perinteitä kostaa omille loikkareille myös epävirallisten kanavien kautta, länsimaissa sanktiot on jätetty enemmän oikeuslaitoksen huoleksi, Porvali miettii.– Tosielämän vakoilussa on meheviä tarinoita. Olen niitä tässä vähän jopa säästellyt, koska halusin kuvata tiedustelualan kehitystä. Esimerkiksi eräs ranskalainen miesdiplomaatti seurusteli kaksikymmentä vuotta kiinalaisen miesvakoojan kanssa, jota luuli naiseksi. Parille "syntyi" myös lapsi, mutta diplomaatti ei havainnut kumppaninsa sukupuolta. Tosielämässä näitä sattuu, fiktiossa tällainen olisi epäuskottavaa.Mikko Porvali on ammatiltaan rikoskomisario. Tällä hetkellä hän kuitenkin työskentelee väliaikaisesti pääesikunnassa sotilaslakimiehenä. Hänen työnsä sivuaa myös valmisteilla olevia tiedustelulakeja.– Tehtäviini kuuluu laillisuuskoulutusta, valvonnan suunnittelemista sekä yleistä valmistautumista tulevaan lainsäädäntöön.Porvalin mielestä Suomelle on häpeäksi, että tällaisia lakeja ei vielä ole.– Ollakseen länsimainen oikeusvaltio Suomen pitää säätää tiedustelutoiminnasta lain tasolla, oli sitten kyseessä siviili- tai sotilastiedustelu.Porvalin mukaan keskustelu on jumiutunut eipäs-juupas-väännöksi tiedustelun toimivaltuuksista liberaalien ja konservatiivisten piirien kesken. Tähän hukkuu se, miksi lainsäädäntöä oikeasti tarvitaan.– Tiedustelulait on oltava, koska tehokas tiedustelu sisältää merkittävää julkisen vallan ja julkisten varojen käyttöä. Sen, mihin näitä käytetään, on perustuttava lakiin, ja käyttöä on kyettävä kohtuudella valvomaan. Uudet toimivaltuudet ovat tehokkuuden kannalta elintärkeitä, mutta juridisessa katsannossa silti toissijaisia.Porvalin mielestä oikeusvaltiolla pitää olla tehokkaat menetelmät suojella kansalaisiaan, mutta myös tehokkaat menetelmät, joilla näitä toimia valvotaan. Sinänsä tiedustelutiedon hankkiminen on välttämätöntä.– Valtion itsenäinen päätöksenteko edellyttää sitä. Jos teemme päätöksiä muilta saadun tiedon varassa, teemme sellaisia päätöksiä, joita muut haluavat meidän tekevän.