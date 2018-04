Kotimaa

Poliisi varoittaa autoja pysäyttelevistä kaupustelijoista – aiheuttaneet vaaratilanteita moottoriteillä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Itä-Uudenmaan poliisi kertoo saaneensa useita ilmoituksia autoja pysäyttelevistä henkilöistä, jotka ovat alkaneet kauppaamaan esimerkiksi aidoksi väitettyjä rihkama-koruja tai nahkatakkeja.Syyksi toimintaansa kaupustelijat ovat kertoneet tarvitsevansa rahaa polttoaineeseen. Joissakin tapauksissa he ovat muutoin vain pyytäneet autoilijoilta rahaa.Poliisin mukana kaupustelijoiden toiminta on aiheuttanut vaaratilanteita erityisesti moottoritieosuuksilla, mutta myös muissa paikoissa. Itä-Uudenmaan alueella rahan pyytämiseen tai kauppaamiseen ei ole liittynyt väkivallan uhkaa, joskin tilanne on saatettu kokea painostavaksi.Poliisi on puuttunut toimintaan sakottamalla autojen pysäyttäjiä liikenteen tarpeettomasta häirinnästä.Pysähtymällä myös pysäytettävä voi vaarantaa tai häiritä liikennettä ja sen vuoksi poliisi suosittelee, ettei tiealueelle pysähdyttäisi kauppaa tekemään.Eri asia on, jos joku viittoilee apua onnettomuuden johdosta tai on muutoin ilmeisesti lääkinnällisen avun tarpeessa. Tällöin jokaisella on velvollisuus pysähtyä ja ryhtyä tarpeellisiin auttamistoimiin.Muussa tapauksessa on hyvä soittaa yleiseen hätänumeroon 112 ja ilmoittaa liikennettä häiritsevistä kaupustelijoista.