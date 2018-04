Kotimaa

Korkeapaine vaikuttaa edelleen Suomen säähän - lauantaista tulossa viikon lämpimin päivä

Pohjanmaan ja Perämeren rannikolla voi esiintyä aamulla sumua.Tuuli on heikkoa, Lapin tuntureilla tuulee kohtalaisesti lounaasta.Päivälämpötila on maan eteläosassa 10 – 12 astetta, maan keskiosassa 7 – 10 astetta ja pohjoisessa 4 - 8 astetta.Lauantaina sää jatkuu selkeänä ja heikkotuulisena koko maassa. Sää lämpenee hieman, maan etelä- ja länsiosassa päivälämpötila on 12 – 15 astetta, itäosassa noin 10 astetta ja pohjoisessa 5 – 10 astetta.Sunnuntaiksi maan etelä- ja länsiosaan saapuu hajanaisia vesisateita, muualla maassa on aurinkoista ja poutaa.Päivälämpötila vaihtelee 10 asteen molemmin puolin, Kaakkois-Suomessa voidaan päästä vielä 15 asteen tuntumaan.