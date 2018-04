Kotimaa

Luontoliven liito-orava ei pettänyt ISTV:n yleisöä: Klo 21.40 kolon suulle, varttia myöhemmin yöjalkaan

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005638529.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









WWF:n perustaman Luontoliven uusi tähtiesiintyjä liito-orava otti kaiken irti ensi-illastaan.Eikä pettänyt yleisöön.ISTV näyttää WWF:n Luonteliveä yksinoikeudella tänään kello 21.00-00.00.Liito-oravan odotettiin lähtevän hämärille retkilleen noin tunti auringonlaskun jälkeen. Niin myös tapahtui. Kello 21.41 sen silmät ilmestyivät kolon suulle.Koska kamera kuvaa pimeässä infrapunalla, isot mustat nappisilmät loistivat kummitusmaisen valkoisina.Pieni liitävä supersankari eli kaverien kesken ”lentävä rukkanen” jäi yllättävän pitkäksi aikaa kolon suulle, ikään kuin se olisi kärsinyt ramppikuumeesta – tai vaihtoehtoisesti päättänyt ottaa kaiken irti ISTV:n antamasta ohjelma-ajasta.Kerran se jo palasi kolon pohjalle, mutta tuli pian uudelleen tarkkailemaan ulkomaailma, ja livahti sitten kello 21.55 ulos kolosta ja kapusi nopeasti kotihaapansa runkoa ylös.Lähetys jatkuu kello 00.00 asti. On mahdollista, että liito-orava palaa sinä aikana kotiin, ja että paluu tapahtuu liitämällä. Näin on tapahtunut eräissä WWF:n koekuvauksissa.Yön pimeimmät tunnit liito-orava viettää kolossa, ja tekee uuden retken aamupuolella.WWF Luontolive on osoitteessa luontolive.wwwf.fi. Kanava perustettiin Norppaliven menestyksen innoittamana, ja uusia lajeja ovat tänä vuonna ainakin liito-orava, metsäpeura ja kalasääksi.Kaikki kanavat eivät ole auki yhtä aikaa, vaan kullakin esiintyjällä on omat sesonkinsa Metsäpeurojen peuralive on ohjelmiston peruskauraa.