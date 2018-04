Kotimaa

Kuva: Nakinpaloihin piilotettu ongenkoukkuja ja partateriä Länsi-Uudellamaalla – poliisi kaipaa havaintoja

Poliisi muistuttaa, että kyseessä on eläinsuojelurikos, josta voi saada sakkoja tai enimmillään kaksi vuotta vankeutta.