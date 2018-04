Kotimaa

Jyrki Lehtolan kolumni: Muutos alkaa somesta

Viime aikoina oon ollut raivona rasismista, banaaneista, Audeista ja Bemareista.

Ennen mä olin normaalisti pettynyt suomalainen, joka nieli kaiken sen päälle kaadetun pissan, jota iskelmissä kutsuttiin ”elämäksi”. Sitten tuli internet ja sosiaalinen media, jotka pelasti mut. Enää en pidä tunteita sisälläni, kun muutan maailmaa niiden avulla.Ja mä olen raivona. Raivona.Viime aikoina oon ollut raivona rasismista, banaaneista, Audeista ja Bemareista, hallituksesta ja aika helvetin monesta asiasta, joita en oo ymmärtänyt niinku tää sote-uudistus, josta oon koko ajan raivona.Pakko kysyä ironisesti (KUKAAN ei tajuu ironiaakaan!), eletäänkö me enää sivistysvaltiossa, kun täällä aletaan pisteyttää ihmisiä ulkonäön eikä somepäivitysten määrän mukaan. No siis ei me olla eletty sivistysvaltiossa KOSKAAN, mutta musta on aina siistiä kysyä returisesti, että eletäänkö me sivistysvaltiossa.No ei tod! Meillä on hallitus, jonka kapitalismimallissa – todellakin KUVAAVA nimi! – pisteytetään ihmisiä paremmuusjärjestykseen sen mukaan, paljon niillon rahaa tai jotain ihan Natsi-Saksaa. Oon ollut niin raivoissani, et en oo pystynyt lukemaan koko asiasta mitään, ainoastaan kommentoimaan sitä.Tosin sit kun vähän rauhotuin, luin twiitin, jossa yks semi tyyppi kertoi, että kapitalismimallissa yritetäänkin jotenkin pitää huolta sairaimmista. Hetken olin et HÄH, mut sit tajusin, et ei jumalauta, MITEN ON TIETOSUOJAN KANSSA ja olin taas ihan raivoissani.Sit tuli hallituksen kehyshiiri! Mä en ees tiedä, mikä se on, mut itkin raivosta, ja lapset pakeni mua rajan taa Sörnäisiin.Siis miten ne kehtaa! Ne lupaa kehyshiiressä avustusta koulukirjoihin, vaikka on netti ja rahaa paskojen alueiden päiväkodeille ja asunnottomille, eikö ne tajuu, että nää on just sellasia toimia, joilla eriarvoisuus vain lisääntyy eli niin kuin kysyin Twitterissä: ”Eikö ne tajuu, että nää on just sellasia toimia, joilla eriarvoisuus vain lisääntyy?!”. En ees pysty kunnolla analysoimaan siitä, mitä ne aikoo tehdä työttömien työehdoille, niin raivona oon!Historia opettaa eikä tää Sipilän hallitus tunne historiaa.Tää aika on ihan samanlaista kuin Berkeleyssä Pariisissa 1988. Sipilän hallitus teki sielläkin ihan törkeitä päätöksiä, mut siellä hyvät tyypit sanoi, et nyt riitti ja ne meni kadulle ja kaatoi hallituksen ja tilalle tuli Ropes Bierren hallitus, ja sit kaikki pyöräili pilvessä.Suomessa AD 2018 ei saa ees pyöräillä pilvessä! Pyöräileminen Kalliossa on helvetin raskasta, etenkin pilvessä, mut välittääkö siitä KUKAAN? Ei välitä, kun Sipilän fasistihallitus veti just pois ainoan eriarvoisuutta ja rasismia vähentävän päätöksensä, eli ilmaiset sähköpyörät kaikille eikä KUKAAN kirjoita siitä paitsi me täällä somessa!Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.