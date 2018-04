Päivälleen sata vuotta sitten Helsingin keskustassa riehui sodan helvetti – katso filmi saksalaisten hyökkäyksestä vuodelta 1918

Kotimaa

Päivälleen sata vuotta sitten Helsingin keskustassa riehui sodan helvetti – katso filmi saksalaisten hyökkäyks

Taistelu

Yllä olevalla videolla esitetään saksalaista tuotantoa oleva dokumenttifilmi Saksan Itämeren-divisioonan Helsingin valtauksesta.

Leppävaaran linnoitukset tehottomia

Hyökkäys Helsinkiin aamuvarhaisella 12. huhtikuuta





Taistelu jättimäisestä Turun kasarmista













Smolnan sitkeät puolustajat



















Voitonparaati Senaatintorilla 14. huhtikuuta



Saksalaiset jatkoivat sotaa loppuun asti

Tampereen taistelun verisyys eri luokkaa