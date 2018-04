Kotimaa

Kela sai moitteet: rajasi toimeentulotuen asiakkaiden lääkekuluja

Kela sai moitteet: rajasi toimeentulotuen asiakkaiden lääkekuluja

12.4. 16:02

Kelan uusi käytäntö toimeentulotuen myöntämisessä lääkekuluihin vaarantaa asiakkaiden tarvitseman lääkehoidon jatkuvuuden, katsoo apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen.

Kela tiukensi viime syksynä käytäntöään siitä, millaisiin terveydenhoitomenoihin myönnetään toimeentulotukea. Joitakin lääkkeitä on rajattu kokonaan toimeentulotuen ulkopuolelle.



Kela on lisäksi määritellyt asiantuntijaryhmässään lääkkeet, joiden osalta asiakkaalta pyydetään lisäselvitystä lääkkeen käytöstä ilman yksilökohtaista harkintaa.



Apulaisoikeusasiamiehen mukaan tällainen käytäntö on syrjivä. Lisäksi kahden viikon määräaika selvityksen toimittamiseen on hänen mukaansa riittämätön.