Kotimaa

Metsäyrittäjä jätti karun vastaajaviestin – uhkasi tappaa, jollei virkamies ota yhteyttä

Ely-keskuksen virkamiestä surmaamisella uhannut itäsuomalainen metsänhoitoyrittäjä on tuomittu Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa laittomasta uhkauksesta 324 euron sakkoihin.

Tuomittu oli kertomansa mukaansa tuskastunut siihen, että ely-keskus oli useiden ihmisten valituksista huolimatta laiminlyönyt valvontatehtävänsä.68-vuotias mies oli viime heinäkuussa soittanut ely-keskuksen virkamiehen työpuhelimeen ja jättänyt viestin, jossa hän uhkasi tappaa virkamiehen, mikäli tämä ei äkkiä ota yhteyttä.Metsähoitoyrityksen omistava mies myönsi käräjäoikeudelle syyllistyneensä laittomaan uhkaukseen. Hän sanoi olleensa kiukustunut ely-keskuksen toimintaan.Käjäoikeudella oli todisteena äänitallenne virkamiehen puhepostista.Oikeuden mielestä virkamiehellä on ollut perusteltu syy pelätä henkilökohtaisen turvallisuutensa olevan vaarassa.Oikeus on rangaistusta määrätessään ottanut huomioon myös sen, että metsänhoitoyrittäjä oli tuskaantunut viranomaisten passiivisuuteen.Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden päätös on lainvoimainen.