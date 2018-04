Laaja huijaussarja: Valepoliisit veivät vanhuksilta pankkitunnuksia – poliisi julkaisi kuvan rikosilmoitusten läjästä

Kotimaa

Laaja huijaussarja: Valepoliisit veivät vanhuksilta pankkitunnuksia – poliisi julkaisi kuvan rikosilmoitusten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oulun ja Länsi-Uudenmaan poliisilaitokset tutkivat rikossarjaa, jossa valepoliisit ovat huijannet iäkkäiltä ihmisiltä verkkopankkitunnuksia. Poliiseina esiintyneet henkilöt ovat siirtäneet rahaa uhrien tileiltä sekä nostaneet rahat. Osa rahoista on saatu takaisin, mutta suuri osa summasta on kulutettu, kertoo poliisi tiedotteessaan.Poliisin mukaan rikossarjaan liittyy myös tapaus, jossa henkilön kotoa on viety pankkikortti, joka kuitenkin ehdittiin sulkea ennen kuin tililtä saatiin vietyä mitään.Tapaukseen liittyy yhteensä 30 rikosilmoitusta. Tutkittavia rikosnimikkeitä ovat törkeä petos, petos, petoksen yritys, maksuvälinepetoksen valmistelu ja virkavallan anastus. Poliisin mukaan epäiltyjä on useita henkilöitä eri puolilta Suomea. Kaksi epäillyistä on vangittuina ja seitsemän on ollut tutkintavankeudesta.Sarjan tutkinnassa on mukana myös muita poliisilaitoksia sekä Keskusrikospoliisi.Oulun ja Länsi-Uudenmaan poliisilaitokset tutkivat rikossarjaa.