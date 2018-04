50-vuotiasta miestä epäillään useiden lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä Joensuussa – uhrit kuuluivat samaan kaveriporukkaan

Kotimaa

50-vuotiasta miestä epäillään useiden lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä Joensuussa – uhrit kuuluivat samaa

It-Suomen poliisi tiedottaa rikosepäilystä, jossa useiden nuorten epäillään joutuneen seksuaalisen hyväksikäytön kohteiksi. Rikoksista epäillään 50-vuotiasta joensuulaismiestä.Joensuun poliisi on käynnistänyt esitutkinnan 22. maaliskuuta rikoskokonaisuudesta, jossa rikosnimikkeinä ovat törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, viisi lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä sekä yksi sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapito.Asianomistajia on poliisin tämän hetkisen tiedon mukaan kuusi. Lisäksi kahden nuoren kohdalla on selvityksen alla, onko heidän osaltaan kyse rikoksesta.Nuoret ovat vuonna 2005 syntyneitä ja he ovat kavereita keskenään. Epäillyt rikokset ovat ajoittuneet vuosien 2015–2018 välille.Poliisi on ollut yhteydessä nuorten vanhempiin tapausten osalta. Yksi nuorista kuuluu rikoksesta epäillyn lähipiiriin.Pohjois-Karjalan käräjäoikeus vangitsi epäillyn 26. maaliskuuta todennäköisin syin epäiltynä rikoksista.Poliisi jatkaa tutkintaa, eikä tässä vaiheessa kommentoi tapausta enempää.Poliisi on kuulustellut kaikki tiedossa olevat asianomistajat, mutta mikäli joku asiaan liittyvä nuori ei ole keskustellut asiasta poliisin kanssa, häntä pyydetään ottamaan yhteyttä asiaa hoitavaan rikostutkijaan numeroon 029 545 6318.