Kotimaa

Aurinkoinen sää jatkuu viikonloppuna - lauantaina hätyytellään jo 15 asteen rajaa

Suomi kuuluu lähipäivät korkeapaineen alueeseen. Paikoin aurinko paistaa ohuen pilviharson läpi. Tuuli on heikkoa. Koillis-Lapissa pilvisyys vaihtelee ja luoteistuuli on kohtalaista.Päivälämpötila on 7 – 10 astetta, Pohjois-Karjalassa sekä maan pohjoisosassa noin 5 astetta.Perjantaina sää on koko maassa selkeää ja heikkotuulista.Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa 10 – 12 astetta, maan itäosassa hieman alle 10 astetta ja pohjoisessa 4 - 8 astetta.Lauantaina selkeä sää jatkuu koko maassa.Iltapäivällä lämpötila kohoaa maan etelä- ja keskiosassa 10 -15 asteen välille, Lounais-Suomessa jopa yli 15 asteeseen. Pohjoisessa päivälämpötila on 5 - 10 astetta.