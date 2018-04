Hasan Alazawii jahtasi Turun puukottajaa ja loukkaantui hengenvaarallisesti: ”Näin, että hän on hysteerinen pelkuri”

Kotimaa

Hasan Alazawii jahtasi Turun puukottajaa ja loukkaantui hengenvaarallisesti: ”Näin, että hän on hysteerinen pe

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Sai veitsestä takaa-ajon päätteeksi





Tuntee syyllisyyttä