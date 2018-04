Kotimaa

Työaikalakia ei muuteta kehysriihessä paikallisen sopimisen osalta

TE-keskuksille 200 henkilötyövuotta lisää

Kehysriihessä on sovittu, että työaikalakia ei muuteta paikallisen sopimisen osalta. STT:n tietojen mukaan työajoista sopiminen tapahtuu edelleen työehtosopimusten kautta, kuten palkansaajajärjestöt ovat edellyttäneet.Hallitus on antamassa kädenojennuksen Suomen Yrittäjille helpottamalla henkilösyistä tapahtuvaa irtisanomista alle 20 hengen yrityksissä. Etujärjestö on halunnut, että uusi työaikalaki mahdollistaisi paikallisen sopimisen työajoista myös järjestäytymättömissä yrityksissä.Palkansaajajärjestöt ovat vastustaneet tätä raivoisasti. Niiden mielestä kiky-sopimuksessa osapuolet sitoutuivat edistämään paikallista sopimista nykyisen työehtosopimusjärjestelmän mukaisesti. Käytännössä se tarkoittaa, että työntekijäosapuolen edustajan pitää olla luottamusmies.Helsingin Sanomien mukaan aktiivimalli kakkoseksi kutsuttu työnhakuun liittyvä uudistus on siirtymässä jatkoselvittelyyn.STT:n tietojen mukaan aktiivimallin valuvikoja korjataan muun muassa siten, että TE-keskukset ovat saamassa kaipaamaansa lisätyövoimaa työvoimapalveluihin yli 200 henkilötyövuotta. Myös aktiivimallin aktiivitoimiksi hyväksyttyjen koulutusten listaan on tulossa lisäyksiä niin, että ainakin liittojen koulutukset hyväksyttäisiin jatkossa niihin.Muuntokoulutukseen on tulossa nopeavaikutteisia toimia. Työttömät ja työpaikat on tarkoitus saada kohtaamaan toisensa paremmin. Kyse on erilaisista lyhyistä koulutuksista, jotka eivät johda tutkintoon vaan tähtäävät osaamisen päivittämiseen.