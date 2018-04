Kotimaa

Kaksi uutta tukikohtaa lääkärihelikoptereille

Uudet tukikohdat nostavat lääkärihelikoptereiden kattavuuden 85 prosenttiin väestöstä.

Suomeen perustetaan kaksi uutta tukikohtaa lääkärihelikoptereille, linjaa hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta. Suurin tarve uusista lääkärihelikoptereista on Pohjanmaalla ja Kaakkois-Suomessa.



Nykyisin tukikohtia on kuusi. Uudet tukikohdat nostavat lääkärihelikoptereiden kattavuuden 85 prosenttiin väestöstä. Tällä hetkellä kattavuus on 76 prosenttia.



Eduskunnan oikeusasiamies on kiinnittänyt huomiota siihen, ettei nykyinen järjestelmä pysty tarjoamaan yhdenvertaista ensihoitoa hätätilapotilaille.



Lisäksi tarkoituksena on, että vastuu lääkärihelikoptereista keskitettäisiin Pirkanmaan maakunnalle osana sote-uudistusta. Tähän saakka järjestämisvastuu on ollut viiden yliopistollisen sairaalan omistamalla yhtiöllä.