Lapsiperheen kodin nurkasta löytyi ventovieras mies – veti heti puukon esiin

Lapsiperheen vanhemmat kokivat melkoisen järkytyksen palattuaan kotiinsa Kuopioon puolen yön maissa viime vuoden toukokuussa.Perheen asunnosta löytyi piileksimästä täysin ventovieras nuorukainen, joka paljastuttuaan uhkaili pariskuntaa puukolla.Anastustarkoituksessa asuntoon tunkeutunut mies pakeni paikalta mukanaan kaksi pulloa alkoholia ja seitsemän euroa käteistä rahaa.Pohjois-Savon käräjäoikeus katsoi tekohetkellä 19-vuotiaan oululaismiehen syyllistyneen varkauteen ja laittomaan uhkaukseen. Mies tuomittiin kolmen kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Hän joutuu korvaamaan kärsimyksestä kummallekin asianomistajalle 1 750 euroa.tapahtui sunnuntain vastaisena yönä viime vuoden toukokuussa. Pariskunta oli ollut kyläilemässä Varkaudessa, lapsetkin toisaalla. Muistikuviensa mukaan pariskunta oli lukinnut ensimmäisen kerroksen luhtitaloasuntonsa oven lähtiessään.Voron mukaan ovi oli kuitenkin auki. Vanhempiensa luona Kuopioon vierailemaan tullut mies oli kokeillut kertomansa mukaan noin viittä ulko-ovea ennen kuin löysi lukitsemattoman asunnon.Mies oli nauttinut alkoholia, mutta juomat olivat päässeet loppumaan. Miehen tarkoitus oli mennä kaverinsa luo toisaalle Kuopioon ja hankkia matkalta lisää juotavaa tai lääkkeitä.Asunnossa mies etsi juotavaa ja löysikin kaksi alkoholipulloa. Lisäksi mies nappasi taskuunsa seitsemän euron arvosta käteistä rahaa.kärjistyi asukkaiden tultua kesken voron touhujen kotiin. Mies otti veitsen keittiön pöydältä ja yritti piiloutua menemällä kyyryyn keittiön nurkkaan.Perheenisä huomasi kuitenkin piileskelevän voron pian. Silloin voro nousi ylös ja lähti kävelemään puukko kädessä kohti isäntää.Isäntä kertoi oikeudessa kutsumattoman vieraan olleen sekavan ja arvaamattoman oloinen. Niinpä isäntä otti suojakseen keittiön tuolin. Meteliä kuullut perheenäiti oli tullut myös huoneeseen miehensä selän taakse.Noin metrin päähän tullut voro pakeni paikalta parvekkeen kautta, kun isäntä oli kehottanut häntä lähtemään.Voro huusi lisäksi: ”Kuka sinä olet?”Matkalla kaverinsa luo mies pysähtyi, joi varastamansa viinipullon tyhjäksi ja jatkoi matkaa. Viinipullon viereen mies unohti takkinsa.Ilman tätä pysähdystä rikos olisi todennäköisesti jäänyt selvittämättä. Poliisi toimitti epäilyttävän pullon keskusrikospoliisille, joka löysi pullosta miehen DNA:ta.varastelun yllätetty voro kertoi itse tunteneensa tulleensa uhatuksi. Omasta mielestään hän ei uhannut pariskuntaa.Oikeus ei voron väitettä huomioinut. Oikeuden mukaan veitsen kanssa lähestyminen on uhkaavaa jo ”yleisen elämänkokemuksen mukaan”, vaikka uhkaustilanne olikin todennäköisesti kestänyt vain muutaman sekunnin ajan.Samaten yleisen elämänkokemuksen mukaan on selvää, että puukolla uhkaaminen aiheuttaa kärsimystä, joten pariskunnan ei tarvinnut esittää asiasta erikseen lääkärinlausuntoa. Isäntä kertoi kärsineensä muun muassa unettomista öistä. Perheenäiti puolestaan koki unettomuuden lisäksi turvattomuutta; tapahtuneen jälkeen hän ei ole kyennyt olemaan yksin kotona.Rikos vaikutti myös lapsiin, vaikka he eivät olleet tapahtuma-aikaan kotona. Vanhemmat kertoivat joutuneensa selittämään lapsille, miksi ovet täytyy pitää lukossa.Kaksi pullollista alkoholia tuli maksamaan miehelle lopulta reippaasti. Yhteensä 3 500 euron kärsimyskorvausten lisäksi miehen pitää maksaa asianomistajien 2 060 euron ja omat 360 euron oikeudenkäyntikulunsa, 80 euroa rikosuhrimaksua ja 125 euroa todistajakuluja.Yhteissumma nousi siis yli 5 100 euron.