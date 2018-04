Kotimaa

Bisquitin kolumni: Herroja ja narratiiveja

Vanha kunnon Raymond Chandler se siinä katselemassa Philip Marlowen silmin rouva Vivian Regania.Vanha kunnon... Joopa joo.Täytyy muistaa, että kuvattu tapaus on joskus 1930-luvun loppupuolelta. Harvapa uskaltaisi tänä päivänä liittää tuommoiseen heppuun epiteettiä kunnon mies.Asiat ottavat aikansa, joskus pitempäänkin. Kun Akseli Gallen-Kallela katseli Väinämöisen silmin syntymäasuista Aino-neitoa, kului yli sata vuotta, ennen kuin teoksen tympäisevään asenteellisuuteen ymmärrettiin reagoida.Gallen-Kallela selvisi ikävästä kohusta vähäisin mainevaurioin, mutta entisestä vaka vanha Väinämöisestä taitaa enää olla jäljellä vain vanhuus.Miehinen katse on näinä nykyisinä miituun jälkeisinä aikoina ajettu todella ahtaalle. Tämä on tosiasia, jonka näkee jo sokea Reiskakin.Kyse on terveestä ja demokraattisesta kehityksestä, ei suinkaan siitä, että naiset haluaisivat maksaa potut pottuina ja kostaa kokemansa vuosisataiset vääryydet miehisen katseen kohteena.Historiasta tiedämme, että naisellisia keinoja semmoisen katseen eliminoimiseen olisi kyllä löytynyt.Tunnettu esimerkki on voimamies Simsonin tapaus. Toisin kuin tämän päivän muskelikimpuilla Simsonin voiman lähde ja tunnusmerkki oli pitkät hiukset.Simsonilla oli mielitietty Delila. Simsonin katseesta ei ole tietoa, mutta ilmeisesti sen on täytynyt Delilan mielestä olla tyypillisen miehinen.Tämän uskaltaa päätellä siitä, että kun suhde monien vaiheiden ja hiustenleikkuiden jälkeen oli lopulta ohi, Delila järjesti vielä varmuuden vuoksi filistealaiset puhkaisemaan Simsonin miehiset silmät.Kun tämä asia nyt tuli puheeksi, on pakko kehua toisen merkkimiehen, Oidipuksen itseymmärrystä.Saatuaan selville, että oli ajautunut miehisen katseensa ajamana äitinsä kanssa Kauniit ja rohkeat -asteikon ylittävään suhteeseen, Oidipus teki henkilökohtaisen ratkaisunsa ja puhkaisi itse omat silmänsä.Kuinka kertoa elämästä ei-miehisellä katseella?Seuraavassa malliksi kuvaus erään queer-tutkimuksen tohtorikoulutettavan saapumisesta seminaarihuoneeseen:Oletetun astuessa sisään jokainen läsnäolija tunsi miten hän sähköisti pelkällä älyllään koko tilan.Tulijan strategisista mitoistaan ei ollut saatavilla numeerista dataa, eikä se ollut tässä tapauksessa tarpeenkaan, sillä oli itsestään selvää, että kyseeseen tulevilla äo-luvuilla ollaan jo pitkällä kellokäyrän toisella sivuliepeellä.Tunsi vain, että jossain tuolla, syvällä miehisen katseen tavoittamattomissa, on kaksi isoa, terhakkaa, pystyvää aivopuoliskoa. Mantelitumakkeet, jotka jo pelkkinä sanoina tuovat mieleen solakan pitkäsäärisen kauriin eloisina päilyvät silmät.Ja se talamus. Voi pojat, se mahtava talamus!- - - - -Kirjoitus on julkaistu sarjassa Vastuullista pakinointia diskurssin kontekstissa.