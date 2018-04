Miksei lahjakkuus kelpaa – peruskoulun puolessa vuodessa suorittanutta Hasania, 20, uhkaa palautus Afganistaniin

Kotimaa

Miksei lahjakkuus kelpaa – peruskoulun puolessa vuodessa suorittanutta Hasania, 20, uhkaa palautus Afganistani

Silloin alussa ajattelin, että menen töihin ja olisi kiva olla omakotitalo, kaksi autoa, vaimo ja lapsia. Sitten kävin yhden tutun luona, jolla oli nämä kaikki, ja tajusin, että haluan vielä jotain muuta.





Kotoutumisen kannalta olisi erinomaista, jos tällainen henkilö voisi jäädä maahan. Tällä hetkellä lupakriteeristö ei kuitenkaan tunne lahjakkuuskategoriaa.

Suomi ei oikeusvaltiona voi antaa oleskelulupia ÄO:n perusteella. Enemmän tässä tapauksessakysymys on passin korvaamisessa.