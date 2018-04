Kotimaa

Cannonball-jengiläisiä epäillään laajasta huumekaupasta Länsi-Suomessa

Liivijengiläisiä epäillään laajan huumekaupan pyörittämisestä Länsi-Suomessa.Poliisi epäilee, että Cannonball MC -jengin jäsenet ovat myyneet ja välittäneet muun muassa yli 11 kiloa amfetamiinia ja tuhansia ekstaasitabletteja. Jutussa on yli 20 epäiltyä, joista suurin osa on Ulvilan Cannonballin jäseniä.Poliisin ja Tullin tutkinta alkoi viime kesänä. Poliisin mukaan huumekauppaa on käyty osin netissä ja siinä on käytetty virtuaalivaluuttaa. Nettikaupasta jengiläiset ovat poliisin mukaan netonneet yli 350 000 euroa.Tutkinnan aikana osa huumeista saatiin takavarikkoon. Huumeiden lisäksi kiinniottojen ja kotietsintöjen yhteydessä poliisi on takavarikoinut käteistä rahaa yli 70 000 euroa sekä arvokelloja, kultakoruja ja sormuksia liki 200 000 euron arvosta. Jengiläisiltä takavarikoitiin myös neljä käsiasetta.Lisäksi tutkinnassa on määrätty vakuustakavarikkoon omaisuutta 300 000 euron arvosta. Takavarikkoon on määrätty muun muassa kaksi kiinteistöä.